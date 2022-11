Nonostante il matrimonio felice con Saniye (Selin Yeninci), il capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat) cadrà in tentazione. Non a caso, nelle puntate italiane di Terra Amara in onda tra qualche settimana, l’uomo comincerà a corteggiare la domestica Seher (Ebru Ünlü), mettendo decisamente a repentaglio la sua stabilità coniugale…

Terra Amara, news: Seher è interessata a Gaffur?

Già sapete che Seher continuerà a lavorare alla villa anche quando Hünkar (Vahide Perçin) deciderà di dare una seconda possibilità a Fadik (Polen Emre), che aveva mandato a zappare dopo che aveva sparso dei falsi pettegolezzi su una relazione (in realtà inesistente) tra Gülten (Selin Genç) e Sabahattin Arcan (Turgay Aydın).

Grazie a tutto ciò, Seher avrà quindi modo di approfondire il suo rapporto con Gaffur, che non mancherà di lusingare ogni volta che Saniye non sarà nei paraggi. Tale atteggiamento non sfuggirà a Fadik, che comunque non riuscirà a convincere Saniye, visto che la donna non si fiderà più di lei dopo quello che avrà fatto a Gülten.

Terra Amara, trame: Seher fa un dispetto alla tata di Adnan

In seguito, la storyline assumerà dei toni sempre più strani quando Seher, nel corso di una giornata lavorativa, butterà nel lavandino tutta la pappa del piccolo Adnan affinché la tata Mihmet non possa più avere cibo da dargli. Quel gesto apparentemente inspiegabile verso il figlio di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) farà quindi da apripista ad una sorta di “colpo di scena”.

Come facilmente prevedibile, Hünkar darà infatti ordine a Gaffur di scendere al paesello per comprare da mangiare ad Adnan; così l’uomo, durante il tragitto, si fermerà in un negozio per acquistare un foulard e un paio di orecchini. Gli stessi che però… non regalerà a Saniye!

Terra Amara, spoiler: Gaffur sta corteggiando Seher?

Possiamo infatti anticiparvi che Gaffur farà in modo di restare da solo con Seher al fine di donarle sia il foulard che gli orecchini: un presente che la donna accetterà di buon grado, dando l’impressione di volersi spingere oltre nel suo rapporto con il capomastro. Ma fino a che punto andrà avanti questa storia? Alla fine, Gaffur si macchierà di adulterio o si saprà fermare in tempo? Per adesso, il loro incontro verrà interrotto da un arrivo improvviso, ma la faccenda non sarà affatto conclusa…