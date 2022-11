Terra Amara: Gaffur, ecco con chi andrà a letto! | La svolta (in)attesa

Tradimento in arrivo nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Il capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat) cadrà infatti nella rete dell’intrigante domestica Seher (Ebru Ünlü) ed andrà a letto con lei, mancando di rispetto alla moglie Saniye (Selin Yeninci). Una storyline decisamente esplosiva che farà nascere diverse tensioni…

Terra Amara, news: Seher e le provocazioni a Gaffur

La faccenda inizierà a delinearsi nel momento in cui Seher non disdegnerà di provocare Gaffur ogni volta che Saniye non sarà nei paraggi. Col suo solito modo di fare esagerato, Taşkın non mancherà di fare il “provolone” con la collega della consorte, etichettandosi come l’uomo di fiducia dei Yaman ed ergendosi come il “risolutore” di tutti i problemi che sopraggiungono nella tenuta.

Da un lato, visto che crederà di piacerle davvero, Gaffur comincerà a fare a Seher dei costosi regali; dall’altro la faccenda si farà decisamente incandescente in una serata nella quale la donna sceglierà di introdursi nella camera di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) per provare i suoi vestiti e gioielli: un’azione che deciderà di compiere perché la signora non sarà in casa, dato che sarà stata appena rinchiusa in un ospedale psichiatrico dalla suocera Hünkar (Vahide Perçin)…

Terra Amara, spoiler: Gaffur va a letto con Seher

Tuttavia, possiamo anticiparvi che l’incauto gesto di Seher non passerà inosservato, anche se saprà facilmente risolvere il problema. Proprio in quei minuti, invitato da Saniye, Gaffur farà il giro della tenuta per controllare se è tutto a posto e salirà nella stanza ma noterà che le luci della stessa sono accese. L’uomo si troverà quindi di fronte a Seher con indosso i vestiti della Altun e la rimprovererà, sottolineando che dovrà parlare obbligatoriamente ai Yaman di ciò che ha fatto.

Visto che non vorrà affatto essere cacciata, Seher utilizzerà quindi l’arma della seduzione per “convincere” Gaffur a tacere e farà l’amore con lui, trasformandolo di fatto in un adultero. È bene sottolineare che, dopo aver ceduto alla passione, il capomastro non si pentirà affatto di aver tradito Saniye, visto che sembrerà compiaciuto e scherzerà con la sua amante per “avergli fatto commettere un peccato”. La questione non sarà però finita qui…

Terra Amara, trame: Saniye sul punto beccare Gaffur e Seher

Eh sì: visto che il marito starà facendo piuttosto tardi, anche Saniye andrà nella tenuta per capire se è tutto a posto e rischierà di imbattersi in Gaffur e Seher a letto insieme. I due si renderanno però conto in tempo della presenza della donna in casa, tant’è che Seher si nasconderà all’interno di un armadio mentre il capomastro si rivestirà in fretta e furia, dimenticandosi di rifare il letto nel quale avrà appena fatto l’amore.

Alla vista del giaciglio completamente disfatto, Saniye resterà quindi sorpresa e deciderà di ricomporlo, ma almeno per ora non avrà nessun tipo di dubbio sulla fedeltà del marito… Ma per quanto tempo durerà la sua “beata ignoranza”?