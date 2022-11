Terra Amara: Züleyha ricoverata in un istituto psichiatrico! La colpa è di…

Brutta avventura per Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara: non appena tenterà di togliersi la vita a causa dell’ennesima cattiva azione del marito Demir Yaman (Murat Ünalmış), la donna dovrà infatti fare i conti con una clamorosa decisione presa dalla suocera Hünkar (Vahide Perçin) che rischierà di compromettere definitivamente la sua stabilità emotiva…

Terra Amara, news: ecco perché Züleyha tenterà il suicidio

Come sapete, la storyline partirà nel momento in cui Züleyha avrà la certezza del fatto che sia stato Demir a fare sabotare la macchina di Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) con cui lei e la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) hanno avuto un incidente. Sconvolta, la donna andrà dal suo ex in cerca di aiuto, ma non farà altro che innescare uno scontro a fuoco tra i due uomini che porterà Demir a sparare alla schiena di Yilmaz, il quale fortunatamente si salverà dopo una pericolosa operazione.

Visti come saranno andati i fatti, il Yaman penserà poi di punire la consorte portando via dalla tenuta il piccolo Adnan e minacciando in un secondo momento di trasferirlo in Svizzera in modo tale che la povera ragazza non possa più vederlo. Stremata per la situazione venutasi a creare, Züleyha si sentirà quindi umiliata per l’ennesima volta e si taglierà le vene dei polsi…

Terra Amara, trame: Hünkar salva Züleyha

Tuttavia, anche in questo caso, Züleyha non riuscirà a farla finita, dato che Hünkar la troverà priva di sensi nella stanza di Adnan prima che sia troppo tardi e si farà aiutare da un medico (che pagherà affinché mantenga il più completo riserbo sulla questione).

Tuttavia, appena le avrà ricucito tutte le ferite, il dottore metterà al corrente Hunkar del fatto che la nuora potrebbe presto ritentare di togliersi la vita, a causa del suo equilibrio mentale precario, e le consiglierà di farla ricoverare per un po’ di tempo in un ospedale psichiatrico per consentirle di riprendersi.

Anche se sarà inizialmente riluttante, Hünkar deciderà a sorpresa di ascoltare il consiglio del medico e si preparerà a far trasferire la povera Züleyha nella struttura sanitaria, facendo sì che nessuno degli inservienti al suo servizio, compreso il capomastro Gaffur (Bülent Polat), si renda conto della cosa…

Terra Amara, spoiler: Hünkar fa ricoverare Züleyha in un istituto psichiatrico

Ma il piano di Hünkar andrà effettivamente per il verso giusto? Purtroppo sì, soprattutto per Züleyha. Quest’ultima, ancora priva di sensi, verrà infatti portata nell’ospedale e, appena si risveglierà, supplicherà la suocera di non lasciarla lì in mezzo ai pazzi. Per tutta risposta, la Altun verrà però nuovamente narcotizzata per essere sottoposta ad un inutile trattamento sanitario obbligatorio.

Per quanto durerà quindi la prigionia della nostra protagonista? Per adesso, possiamo anticiparvi che, per liberarsi, Züleyha non potrà contare nemmeno sull’amore “malato” del marito Demir, dato che sarà rinchiuso in una cella in attesa di chiarire la sua posizione nella sparatoria in cui è rimasto ferito Yilmaz… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.