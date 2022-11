Terra Amara: Gülten cerca di aiutare Züleyha ma… | Anticipazioni

Come reagirà Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) appena scoprirà che è stato il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) a sabotare la macchina con la quale lei e la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) hanno avuto un pericolosissimo incidente? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, dove la tensione prenderà letteralmente il sopravvento…

Terra Amara, news: Züleyha scopre tutto quanto e cerca l’aiuto di Yilmaz…

Züleyha entrerà a conoscenza della verità quando sentirà un dialogo tra Demir e la madre Hünkar (Vahide Perçin). Anche se capirà che il vero bersaglio dell’attentato era Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), la Altun resterà sconvolta dall’ultima azione del consorte e, dopo aver preparato le valigie, scapperà via con il piccolo Adnan in direzione della tenuta di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), ossia la stessa dove abita ormai da tempo il suo ex fidanzato.

Agendo in questo modo, Züleyha metterà però a rischio la vita del suo amato Yilmaz, dato che Demir si precipiterà sul posto e non esiterà a sparare un colpo alla schiena del nemico. Da un lato Akkaya verrà prontamente operato da Müjgan (sul posto per festeggiare il loro fidanzamento), dal dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) e da un’altra dottoressa, riuscendo a salvarsi; dall’altro la povera Altun dovrà “accettare” l’ennesima punizione del marito…

Terra Amara, trame: Demir punisce Züleyha

Eh sì: dato che non potrà sopportare l’idea che la moglie sia andata a chiedere per l’ennesima volta l’aiuto di Yilmaz, Demir non esiterà a privare Züleyha della sua automobile e, come se non bastasse, porterà via Adnan in un posto sicuro, impedendole di vederlo finché non sarà, a suo dire, “rinsavita”. Una vera e propria punizione che l’uomo studierà in accordo con la madre Hünkar (Vahide Perçin) la quale, dopo averle comunicato che Akkaya è ancora vivo e vegeto, inviterà la nuora ad agire per il bene della sua famiglia.

Tuttavia, in più di una circostanza, Züleyha esprimerà il desiderio di ricongiungersi ad Adnan. Parole che faranno breccia nel cuore della domestica Gülten Taşkın (Selin Genç), che deciderà di aiutarla al fine di appianare le ultime divergenze sorte con lei e dare una nuova svolta alla loro amicizia.

Terra Amara, spoiler: Gülten cerca di aiutare Züleyha ma…

Quando scoprirà dove Demir ha portato Adnan, Gülten svelerà tutto quanto a Züleyha e lascerà la tenuta con lei facendola passare come una sua amica. Le due donne si dirigeranno dunque immediatamente nel nascondiglio del bambino, ma purtroppo Demir riuscirà ad intercettare in tempo i loro propositi ed impedirà alla Altun di vedere il neonato, visto che lo porterà ad un’altra parte.

Sia Züleyha e sia Gülten resteranno dunque con un pugno di mosche in mano: la prima dovrà continuare a piegarsi al giogo del dispotico consorte, la seconda si troverà costretta a licenziarsi dopo una bella ramanzina del Yaman, ma fortunatamente troverà immediatamente impiego a casa di Şermin (Sibel Taşçıoğlu). L’ultimo colpo di testa di Gülten non renderà però affatto felice il fratello Gaffur (Bülent Polat)… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.