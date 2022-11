Come reagirà la dispotica Hünkar Yaman (Vahide Perçin) appena scoprirà che la capricciosa nipote Şermin (Sibel Taşçıoğlu) ha venduto a Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) la tenuta ereditata dal padre Şerafettin? Ovviamente non bene. Per questo, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, la madre di Demir (Murat Ünalmış) cercherà di tendere un “tranello sentimentale” alla parente, ma non tutto andrà come aveva previsto…

Terra Amara, news: ecco perché Şermin venderà la tenuta a Yilmaz

Şermin prenderà la decisione di vendere la tenuta a Yilmaz nel momento in cui Demir, pur di ottenerla, sospenderà i pagamenti universitari della retta parigina della figlia Betül. A quel punto, Akkaya – informato da Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) di quanto successo – farà la sua mossa e proporrà con successo alla Yaman di diventare il nuovo proprietario del suo terreno, dove potrà continuare a vivere a patto che mantenga segreto con il cugino il patto sancito.

Nei primi tempi, in seguito alla compravendita, Şermin potrà dunque fare una vita tranquilla, visto che disporrà di una grossa cifra economica. La situazione sarà però destinata a peggiorare nel momento in cui Yilmaz farà sapere a Demir e Hünkar che, grazie al patto stabilito con la loro parente, è entrato in possesso di tutto quello che era di Şerafettin.

Terra Amara, trame: Hünkar e Demir cercano di convincere Şermin ad annullare la vendita

A quel punto assisteremo ad un furioso litigio in cui Demir sparerà per errore a Gülten Taşkın (Selin Genç), visto che quest’ultima farà da scudo con il suo corpo per proteggere Yilmaz. In seguito, Hünkar e Demir si riuniranno con Şermin per convincerla ad annullare la vendita della tenuta, ma la bionda non si lascerà intimidire dalle minacce di due e ribadirà che non intende ritornare indietro sulla sua decisione.

Tuttavia Hünkar non potrà sopportare l’idea di avere come “confinante” Yilmaz, dato che la sua tenuta sarà attaccata a quella che era di Şermin, e farà un’altra disperata mossa per tentare di far cambiare idea alla moglie di Sabahattin. Ma cosa combinerà?

Terra Amara, spoiler: Hünkar cerca di “corrompere” Şermin

In pratica, Hünkar si presenterà all’improvviso a casa della nipote e le regalerà degli orecchini che appartenevano alla defunta madre, sottolineando che è giusto che li abbia lei. Come se non bastasse, la donna darà poi a Şermin un vaglia, promettendole che sarà lei a pagare la retta universitaria di Betül finché Demir non cambierà idea. Grazie a tali “doni”, Şermin capirà immediatamente che Hünkar sta tentando di corromperla per passare nuovamente della sua parte ed annullare il patto stabilito con Yilmaz, motivo per cui non crederà alle sue parole di pace.

Tra le Yaman si creeranno quindi i presupposti per un nuovo scontro, che culminerà quando Hünkar giurerà a Şermin che non le tenderà più la mano quando si ritroverà nuovamente in difficoltà. Il rapporto tra le donne sarà dunque sempre più compromesso…