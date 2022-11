Terra Amara: Müjgan decide di lasciare Yilmaz, ecco perché | Anticipazioni

Una sofferta decisione della dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) potrebbe far sorgere dei nuovi scenari nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Appena capirà che probabilmente Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) non ha mai smesso di amare Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), la donna vorrà infatti porre fine alla sua nascente relazione, ma non sarà così semplice…

Terra Amara, news: Müjgan e il “fidanzamento al sangue” con Yilmaz

La svolta vera e propria nella storyline si avrà il giorno prescelto da Müjgan e Yilmaz per festeggiare il loro fidanzamento ufficiale. Mentre sarà in corso il party, Züleyha si troverà ad origliare una conversazione tra Demir Yaman (Murat Ünalmış) e la suocera Hünkar (Vahide Perçin) e scoprirà con estremo sgomento che è stato proprio il marito a dare ordine di sabotare la macchina di Akkaya con la quale lei e la Hekimoğlu hanno avuto un incidente qualche settimana prima.

Sotto shock per la verità appena appresa, la Altun scapperà a casa di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) per chiedere aiuto a Yilmaz, che nel bel mezzo di uno scontro a fuoco che si verrà a creare verrà ferito alla schiena da Demir. Akkaya verrà quindi operato d’urgenza e fortunatamente riuscirà a salvarsi…

Terra Amara, trame: Yilmaz sogna di stare con Züleyha

Occhio a quello che succederà: nel corso della fase post operatoria, che verrà nascosta alla guardia civile, Yilmaz cadrà in uno stato di semicoscienza e sognerà di essere in un giardino verde, felice al fianco di Züleyha. Dato che pronuncerà più volte il nome dell’ex mentre sarà addormentato, Müjgan capirà di non essere nei pensieri del suo amato ed arriverà alla conclusione che quest’ultimo è ancora innamorato della Altun.

In preda al dolore, perché per andare avanti con la sua relazione sarà andata contro persino il parare dei genitori Behzat (Engin Yüksel) e Sevil (Mihriban Er), la Hekimoğlu penserà che sia arrivata l’ora per lei di lasciare Yilmaz, al quale scriverà una lettera d’addio che poggerà sotto il suo cuscino.

Terra Amara, spoiler: Müjgan lascia Yilmaz

In seguito al suo gesto, Müjgan prenderà quindi la sua automobile e “scapperà” il più lontano possibile da Cukurova, non avvisando nemmeno l’ospedale della sua assenza. A scoprire la lettera la domestica Nazire (Teksin Pircanli), che la troverà appunto sotto il cuscino di Yilmaz accompagnata dall’anello di fidanzamento e da quello con cui l’uomo aveva chiesto alla dottoressa di sposarlo.

L'inserviente ovviamente consegnerà immediatamente i tre oggetti a Yilmaz, il quale comprenderà così che Müjgan non vuole avere più niente a che fare con lui. Si arrenderà di fronte alla sua decisione oppure deciderà di reagire per riconquistarla?