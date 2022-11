Terra Amara: Müjgan vuole trasferirsi in America. Yilmaz riuscirà a fermarla?

Nelle prossime settimane di programmazione di Terra Amara, la relazione tra la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) sembrerà arrivare ad un punto di non ritorno, tant’è che la donna penserà addirittura di lasciare la Turchia per trasferirsi in America con la madre Sevil (Mihriban Er). I propositi della ragazza non andranno però a buon fine…

Terra Amara, news: il “fidanzamento al sangue” tra Müjgan e Yilmaz

Come già sapete, Müjgan persisterà con l’idea di fidanzarsi e sposare Yilmaz nonostante il parere contrario di Sevil e del padre Behzat (Engin Yüksel). Tuttavia, quello che doveva essere un giorno felice si trasformerà in una vera e propria tragedia a causa di una scoperta scottante che farà Züleyha Altun (Hilal Altınbilek).

Proprio mentre Müjgan e Yilmaz staranno coronando il loro fidanzamento alla presenza di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e di alcuni amici, la Altun scoprirà che è stato il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) a sabotare l’auto di Akkaya con cui lei e la Hekimoğlu hanno avuto un rovinoso incidente. Quindi Züleyha – con il piccolo Adnan – andrà quindi da Yilmaz in cerca di aiuto ma innescherà uno scontro a fuoco che terminerà quando Demir sparerà un colpo alla schiena del nemico…

Terra Amara, trame: Müjgan lascia Yilmaz

Tutto questo a quali risvolti porterà? Dato che le sue condizioni di salute saranno disperate, Müjgan opererà d’urgenza Yilmaz con l’aiuto di Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) e di un’amica dottoressa invitata al “fidanzamento di sangue”. Agendo in tale maniera, i tre riusciranno fortunatamente a salvare Akkaya, che cadrà in uno stato di semicoscienza e non farà altro che pronunciare il nome di Züleyha.

A quel punto, Müjgan verrà assalita dal dubbi che Yilmaz sia ancora innamorato della Altun e scriverà una lettera, attraverso la quale gli annuncerà che intende lasciarlo libero. Una decisione che l’uomo, nonostante la convalescenza, non vorrà affatto accettare, motivo per cui si precipiterà a cercare la fidanzata prima che sia troppo tardi. Soprattutto quando apprenderà che si sta per trasferire in America dalla madre Sevil…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz convince Müjgan a restare!

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Yilmaz rintraccerà Müjgan nella casa turca di Sevil proprio mentre starà partendo con lei alla volta dello Stato estero. Anche se la suocera gli darà dell’assassino, in primis poiché sarà stata testimone di un altro suo scontro a fuoco con Demir, Akkaya ribadirà a Müjgan che ama soltanto lei, sottolineando di aver cercato di aiutare Züleyha, mettendo a rischio la propria vita, come avrebbe fatto con qualsiasi altra donna in difficoltà.

Un discorso che farà breccia nel cuore di Müjgan, la quale annullerà la partenza con Sevil. Quest’ultima minaccerà di ripudiarla insieme a Behzat ma l’ultimatum non spaventerà la dottoressa, la quale che sottolineerà alla madre che in fondo non ha mai potuto contare su di lei per via dei tanti anni passati rinchiusa in un collegio. Insomma, la relazione tra Müjgan e Yilmaz sarà “salva”, almeno per ora…