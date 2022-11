Trama puntata di Terra amara di lunedì 14 novembre 2022

Gaffur e Saniye tornano alla villa, ma per ora Demir non lo sa. Zuleyha, tuttavia, sa che Gulten non ha mai spedito le sue lettere ad Yilmaz quando era in galera, quindi decide di ripudiarla come amica. Yilmaz programma un viaggio d’affari ad Istanbul.

Zuleyha dice a Sermin che vuole fuggire con il piccolo Adnan a Istanbul, ma Sermin lo racconta subito a Demir, che insieme a Hunkar si precipita in aeroporto; lì i due vedono Yilmaz all’imbarco. Zuleyha, però, non c’è… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.