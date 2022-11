Terra Amara, new entry: arriva Sevil, la madre di Müjgan | Anticipazioni

Un nuovo personaggio terrà compagnia ai telespettatori di Terra Amara nelle prossime puntate italiane della telenovela iberica. Tra qualche settimana arriverà, infatti, a Cukurova l’elegante Sevil (Mihriban Er), la madre della dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova). Anche la donna, esattamente come il marito Behzat (Engin Yüksel), sarà contraria al fidanzamento tra la figlia e Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Terra Amara, news: Sevil arriva in città

Tutto partirà quando Müjgan deciderà di dare una nuova possibilità a Yilmaz, che le aveva “mentito” nascondendole che fosse Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) la sua storica ex per la quale è finito addirittura in carcere. Nonostante il parere contrario di Behzat, Mujgan capirà che è Akkaya l’uomo della sua vita e vorrà sposarlo il prima possibile, esattamente come lui le avrà chiesto di fare.

Müjgan arriverà a prendere questa decisione quando, nel bel mezzo di un faccia a faccia, Züleyha le dirà (mentendo) che non ama più Yilmaz ed è ormai felice al fianco del marito Demir Yaman (Murat Ünalmış); poi però le sicurezze della dottoressa rischieranno di vacillare quando si presenterà in ospedale la madre Sevil, di ritorno dall’America!

Terra Amara, spoiler: Sevil non vuole che Müjgan stia con Yilmaz

Eh sì: fin dalle prime scene, Sevil si mostrerà contraria al fatto che la figlia abbia scelto di trasferirsi in un piccolo paese invece di fare carriera nella clinica privata del padre, situata ad Istanbul. Come se non bastasse, l’altezzosa mamma sarà stata messa al corrente de Behzat del periodo che Yilmaz ha trascorso in carcere (per proteggere la sua ex da una violenza) e non vorrà assolutamente che la figlia si sposi con un galeotto che, per giunta, non è nemmeno istruito.

Anche se ascolterà con dolore tutte queste opposizioni da parte di Sevil, Müjgan dichiarerà più volte di essere profondamente innamorata di Yilmaz e non vorrà proprio saperne di rinunciare a lui. La donna tra l’altro farà presente alla madre che anche il suo matrimonio non è stato tra i più felici, nonostante la posizione agiata e “da istruito” che il padre le ha sempre garantito. Tuttavia, Sevil resterà ferma nelle sue posizioni, almeno finché non avrà modo di parlare con Yilmaz…

Terra Amara, trame: Sevil ha davvero cambiato idea su Yilmaz?

Assisteremo a una cena che avverrà per caso, poiché Yilmaz si presenterà con una nuova cucina da regalare a Müjgan a causa del guasto improvviso della precedente; a quel punto Sevil sembrerà cambiare idea sul futuro genero e darà alla consanguinea il suo benestare per il matrimonio. Ma Müjgan potrà davvero fidarsi di lei oppure Sevil starà usando una tattica ben precisa per separarla da Yilmaz? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.