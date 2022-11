Terra Amara anticipazioni: Yilmaz e Müjgan, fidanzamento “al sangue”!

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, la festa di fidanzamento tra Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) si trasformerà in una vera e propria guerriglia nella quale ci scapperà anche un ferito. Sarà svolta tensiva nella trama, destinata a sorprendere i telespettatori…

Terra Amara, news: Müjgan disobbedisce a Sevil e….

La storyline comincerà a delinearsi nel momento in cui Sevil (Mihriban Er) non darà il permesso alla figlia Müjgan di stare con Yilmaz, a causa di un recente scontro a fuoco avvenuto con Demir Yaman (Murat Ünalmış). Nonostante ciò, la donna deciderà comunque di andare avanti con i preparativi del suo matrimonio con il bell’Akkaya, tant’è che organizzerà nella villa di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) il suo fidanzamento con l’uomo.

La serata sembrerà così procedere nel migliore dei modi, visto che oltre a Fekeli e ovviamente Yilmaz, Müjgan potrà avere al suo fianco un’amica e Çetin Ciğerci (Aras Şenol) in qualità di testimoni dell’evento. L’allegria farà però presto spazio ad una vera e propria tragedia…

Terra Amara, trame: Züleyha scappa da Yilmaz!

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, proprio quella sera, Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) scoprirà con estremo sgomento che è stato il marito Demir a far sabotare i freni della macchina di Yilmaz con la quale lei e la Hekimoğlu hanno avuto un incidente. Sconvolta, la donna griderà in faccia al marito tutto il suo disprezzo e, approfittando di un momento di distrazione generale, farà la valigie e scapperà dalla tenuta dei Yaman con il piccolo Adnan.

Come facilmente prevedibile, anche perché ignorerà completamente che in quei minuti starà andando in scena il fidanzamento con Müjgan, la Altun andrà immediatamente da Yilmaz, che si sorprenderà appena se la ritroverà di fronte con in braccio il bambino. Ovviamente, Akkaya darà alla sua ex il permesso di entrare in casa, ma così facendo attirerà l’ira di Demir e dei suoi uomini…

Terra Amara, spoiler: Demir spara a Yilmaz!

Eh sì: Demir, non appena si renderà conto che la consorte è nella tenuta di Fekeli e ha chiesto l’aiuto di Yilmaz per fuggire da lui, andrà letteralmente in escandescenze e darà ordine ai suoi uomini di sparare finché la donna non tornerà “all’ovile”. In tal senso, anche Fekeli e Yilmaz tenteranno di difendersi dagli spari, generando una vera e propria sparatoria pericolosissima, ma entrambi tenderanno a difendere Züleyha e a non “riconsegnarla” al nemico.

In ogni caso, alla fine ad avere la “meglio” sarà proprio Demir: quest’ultimo riuscirà a sparare alle spalle di Yilmaz e a portare via con sé Züleyha, che a quel punto dovrà fare nuovamente i conti con la sua ira. Akkaya verrà invece ferito nel giorno del suo fidanzamento con Müjgan: se la caverà con poco oppure le sue condizioni di salute saranno disperate? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.