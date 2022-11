Terra Amara anticipazioni: Yilmaz e il sogno su Züleyha!

L’ennesima sparatoria in cui resterà coinvolto Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) genererà diverse dinamiche nelle prossime puntate italiane di Terra Amara; come prima cosa, i telespettatori avranno modo di assistere ad un momento di complicità tra l’uomo e l’ex fidanzata Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), ma purtroppo il tutto sarà frutto di un sogno…

Terra Amara, news: ecco perché Yilmaz verrà ferito

La storyline prenderà il via nel momento in cui Züleyha scoprirà che è stato il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) a sabotare a scopo di omicidio la macchina di Yilmaz, con la quale lei e la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) hanno avuto un incidente qualche giorno prima.

Senza pensare minimamente alle conseguenze, la Altun farà immediatamente i bagagli e porterà via con sé il piccolo Adnan in direzione della casa di Yilmaz e del padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). Un’azione che Züleyha compirà in cerca d’aiuto, proprio mentre Akkaya starà dando i suoi festeggiamenti per il fidanzamento ufficiale con Müjgan. La festa si trasformerà presto in tragedia…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz e il sogno su Züleyha

Eh sì: non appena comprenderà che la moglie si trova nella tenuta del suo peggior nemico, Demir non esiterà ad aprire il fuoco insieme ai suoi uomini, per costringere Züleyha a tornare da lui; la situazione si farà quindi sempre più estrema e culminerà nell’istante in cui Yaman riuscirà a sparare alle spalle di Akkaya ferendolo gravemente.

Da un lato, per evitare di esasperare la faccenda, la Altun si piegherà agli ordini di Demir e si farà portare via dai suoi scagnozzi; dall’altro Yilmaz cadrà in uno stato di semicoscienza, dove sarà in un giardino fiorito con Züleyha pronta a prendersi cura di lui e alla quale chiederà se possa esistere una sola remota possibilità che Adnan sia suo figlio.

Si tratta di un vero e proprio sogno che darà modo ai telespettatori di capire che, in fondo, il cuore del nostro protagonista non ha mai smesso di battere per la sua ex, nonostante il fidanzamento ormai concluso con la Hekimoğlu…

Terra Amara, trame: Yilmaz operato d’urgenza

Tutto questo a quali risvolti porterà? Per adesso, possiamo dirvi che la vita di Yilmaz sarà appeso a un filo, tant’è che Müjgan dovrà procedere con un’operazione in loco, supportata da un’amica dottoressa (lì per festeggiare il loro fidanzamento) e dal dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın). Di fatto il disperato intervento salverà Yilmaz, anche se farà sprofondare la Hekimoğlu in uno stato di profonda tristezza, visto che da incosciente l’uomo non farà altro che ripetere il nome di Züleyha.

E proprio quest’ultima, a causa dell’aiuto richiesto a Yilmaz non andato a buon fine, si troverà a subire la “punizione” e la furia del marito Demir… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.