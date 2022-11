Nel corso delle prossime puntate italiane di Terra Amara, Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) si troverà ad avere a che fare con un’antagonista nuova di zecca: la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova). La nostra protagonista instaurerà infatti un rapporto abbastanza conflittuale con la donna non appena avrà la certezza del fatto che l’ex fidanzato Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) intende trasformarla nella sua sposa. Un particolare che farà esplodere la sua gelosia…

Terra Amara, news: Müjgan accetta di sposare Yilmaz ma…

La storyline partirà nel momento in cui, data la minaccia del marito di non farle più vedere il figlio Adnan, Züleyha dirà (mentendo) a Yilmaz che ha accettato di sposare Demir Yaman (Murat Ünalmış) poiché profondamente innamorata di lui. A quel punto, Akkaya deciderà di seguire il consiglio di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e tenterà di voltare pagina, dando inizio al suo corteggiamento verso Müjgan.

In tal senso, la donna si lascerà facilmente affascinare da Yilmaz ed accetterà addirittura di sposarlo al termine di una breve relazione, andando contro il parere del padre Behzat (Engin Yüksel), che non vorrà avere come genero un ex galeotto. In ogni caso, di lì a poco la faccenda si arricchirà di altri particolari…

Terra Amara, trame: l’incidente di Züleyha e Müjgan

Da un lato, Müjgan per un breve periodo non vorrà più saperne di Yilmaz poiché scoprirà che le ha nascosto che la donna del suo passato, che tanto ha amato, è proprio Züleyha; dall’altro lo stesso Yilmaz riuscirà a farsi perdonare, rilasciando un’intervista nella quale dichiarerà che il suo cuore batte per una donna che ha conosciuto a Cukurova e non più per la moglie di Demir Yaman.

Tali parole, ovviamente, infastidiranno Zuleyha, la quale deciderà di affrontare la “rivale in amore” e andrà così incontro ad un grave pericolo. Se ci avete letto in precedenza, infatti, sapete già che, proprio quel giorno, la macchina della dottoressa Hekimoğlu si guasterà, ragion per cui Yilmaz le presterà la sua per farla andare a lavorare. Nel compiere quel gesto, però, il nostro protagonista ignorerà che la vettura è stata manomessa da Demir con il preciso tentativo di farlo fuori. Züleyha salirà anche lei nell’automobile per parlare con Müjgan e resterà così coinvolta in un incidente a causa dei freni sabotati.

Terra Amara, spoiler: Züleyha rassicura Müjgan, ma c’è da fidarsi?

Fortunatamente, le due donne se la caveranno con qualche graffio e, nonostante il forte spavento, potranno tornare a casa dopo pochissime ore. Quello che sarà successo farà però cambiare radicalmente idea a Züleyha, che per l’ennesima volta resterà colpita dalle maniere premurose di Demir e deciderà di fare un passo indietro (questo perché, ovviamente, non immaginerà minimamente che l’artefice dell’incidente sia proprio il marito).

Proprio per questo motivo, alcuni giorni dopo il pericolo scampato, Züleyha accetterà di incontrare Müjgan e la rassicurerà dicendole di non doversi aspettare alcun tipo di interferenza da lei per ciò che concerne il suo rapporto con Yilmaz, visto che ormai lo considera soltanto un fratello ed è felice di essere la moglie di Demir.

Insomma, la Altun mentirà per l’ennesima volta e sacrificherà i suoi sentimenti… ma fino a quando dureranno le omissioni?