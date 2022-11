Proprio quando deciderà di dare una nuova opportunità a Demir Yaman (Murat Ünalmış), Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) scoprirà qualcosa di sconvolgente sul marito. Una svolta che avverrà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara e che sarà capace di generare diverse e pericolose reazioni…

Terra Amara, news: l’incidente di Züleyha e Müjgan

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, la storyline comincerà nel momento in cui Züleyha e la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) si troveranno a viaggiare insieme nell’auto di Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş), ignare del fatto che la stessa è stata manomessa dagli uomini di Demir al fine di uccidere l’uomo. A causa dei freni sabotati, le donne resteranno quindi coinvolte in un incidente, dal quale usciranno per fortuna illese.

Da un lato Demir tenterà con ogni mezzo di nascondere il suo coinvolgimento nella questione, arrivando persino a mentire alla madre Hünkar Yaman (Vahide Perçin), dall’altro Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) sospetterà fin da subito che dietro a tutto quanto ci sia Demir e, con l’aiuto del fidato Çetin Ciğerci (Aras Şenol), darà il via a una serie di investigazioni non appena avrà la certezza del fatto che i freni della vettura sono stati abilmente compromessi.

Terra Amara, trame: Fekeli trova la prova che incastra Demir

Data la forte sorveglianza nella sua tenuta, Fekeli capirà immediatamente che tra i suoi uomini potrebbe nascondersi una talpa, pagata profumatamente da Demir per tradirlo e sabotare la macchina di Yilmaz. I sospetti del “padrino” ricadranno su uno dei suoi uomini che, stranamente, non si starà presentando al lavoro da giorni. Vista questa consapevolezza, Fekeli darà ordine a Çetin di rintracciarlo il prima possibile.

E, proprio come Fekeli sospettava, una volta che verrà preso, il traditore confermerà che è stato Demir a pagarlo per procurare un incidente potenzialmente mortale a Yilmaz, consegnandogli tra l’altro la prova evidente del fatto che la macchina è stata appositamente sabotata. Acquisita tale consapevolezza, Fekeli ne parlerà a Hünkar, la quale non esiterà ad affrontare il figlio!

Terra Amara, spoiler: Züleyha scopre ciò che ha fatto Demir!

Nel bel mezzo di un teso confronto, Demir confermerà alla madre di aver agito contro Yilmaz; la conversazione verrà però origliata anche da Züleyha, che andrà ovviamente su tutte le furie quando capirà che il marito ha messo in pericolo, seppur involontariamente, la sua vita e quella di Müjgan.

Dopo aver sottolineato che non intende stare al fianco di un assassino, precisando che probabilmente le è stato accanto in ospedale dopo l’incidente soltanto perché si sentiva in colpa, la Altun approfitterà di un momento di distrazione generale per fare le valigie e fuggire con il piccolo Adnan.

Neanche a dirlo, Züleyha andrà immediatamente a chiedere aiuto a Yilmaz, ma la sua azione genererà una vera e propria “scia di sangue”… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.