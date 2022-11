Terra amara torna dal 14 novembre dal lunedì al sabato: tutto sui nuovi orari, i dettagli

I tanti fan di Terra amara, che a settembre erano rimasti “orfani” della loro soap preferita, stanno finalmente per riavere l’appuntamento quotidiano con Zuleyha e tutti gli altri personaggi della seguitissima produzione turca. In realtà, sin da subito, si sapeva che non sarebbe stato un lungo arrivederci perché la fiction sarebbe andata a sostituire Una vita, che infatti il 12 novembre finisce per sempre dopo sette lunghi anni di onorato servizio.

Terra amara: l’orario dal lunedì al venerdì

Dunque, da lunedì 14 novembre Terra Amara torna in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì con episodi un po’ più corti rispetto a quanto avveniva durante la scorsa estate: dovendo rimpiazzare Una vita, il programma occuperà lo stesso slot che avevano le storie di Acacias 38 e quindi dalle 14,10 alle 14,45.

Terra amara: l’orario del sabato

Da ora in poi, però, c’è anche una piacevole novità: Terra amara andrà in onda anche al sabato (dal 19 novembre) e per ora si tratterà di una vera e propria scorpacciata: dalle 14,30 alle 16,30, per poi lasciare spazio a Verissimo. Per quanto riguarda il sabato, però, con l’arrivo del 2023 pensiamo che la durata si ridimensionerà visto che è in programma la nuova edizione di Scene da un matrimonio con Anna Tatangelo. Intanto, godiamoci questi primi mesi in “versione estesa”.

Riepilogando: Terra amara – a partire dal 14 novembre – sarà trasmessa dal lunedì al venerdì dalle 14,10 alle 14,45 e il sabato (almeno per ora) dalle 14,30 alle 16,30.