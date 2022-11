Un altro domani, anticipazioni puntata del 10 novembre 2022

Anticipazioni puntata di Un altro domani di giovedì 10 novembre 2022

Nel passato, Kiros è di nuovo libero ma viene allontanato momentaneamente dalla fabbrica su ordine di Victor; Carmen si sente in colpa e cerca di mediare, ma ottiene un risultato differente da quello auspicato. Angel svela a Ines la sua intenzione di continuare a lavorare con Ventura. La stessa Ines, intanto, comincia a notare degli atteggiamenti strani in Alicia.

Julia, in pressing dopo la multa ricevuta dalla previdenza sociale, deve prendere decisioni urgenti. La nostra protagonista non intende assolutamente licenziare Elena e così decide di ridurre il salario di tutti i dipendenti; a sorpresa, però, è proprio Elena ad opporsi a questa soluzione (non sapendo che stava per capitarle ben di peggio).