Un altro domani, anticipazioni dal 21 al 25 novembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da lunedì 21 a venerdì 25 novembre 2022

Carmen, su esortazione di Enoa, chiede a Ventura un aiuto affinché una delle sue conoscenze influenti possa offrire un impiego a Kiros, ma il futuro suocero di Carmen non sembra disposto ad aiutarla.

Diana decide a malincuore di andare a dormire nell’hotel di Tirso per non disturbare Sergio e Julia, ma la mattina dopo si ripresenta a casa di Julia. Sergio cerca di spiegare a Diana che, per ricostruire il rapporto con Julia, c’è bisogno di intimità.

Sergio dice a Diana di volere maggiore intimità con Julia e che lei dovrebbe lasciarli un po’ più da soli, ma Diana sembra non voler capire. Nel frattempo, Maria cerca di aiutare Cloe dopo averla vista molto distratta e abbattuta. La situazione tra Carmen e Victor è tesissima.

I rapporti tra Carmen e Victor diventano progressivamente sempre più tesi, tanto da mettere in dubbio i sentimenti che quest’ultimo prova per lei. Con l’aiuto di Linda e Ines i due riusciranno almeno a parlarsi.

In un momento di confidenza, Francisco racconta a Carmen come ha conosciuto Kiros quando era solo un bambino. Patricia e Francisco trascorrono una serata tranquilla; Patricia racconta a Francisco alcune vicende che le sono accadute in passato e lui le confida i suoi piani per il futuro.