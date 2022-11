Un altro domani, trama di mercoledì 30 novembre 2022

Anticipazioni puntata di Un altro domani di mercoledì 30 novembre 2022

Maria intende nuovamente incontrare Rio, a cui rivela le sue debolezze e i suoi timori. Diana dice a Julia che il suo appartamento non è in fase di ristrutturazione ma proprio in vendita; ha nascosto la verità in quanto, trattandosi della casa in cui Julia era cresciuta, sia Diana che il marito avevano paura che la questione potesse far infuriare la figlia. In realtà, dicendo questo Diana non sarà stata del tutto sincera con Julia…