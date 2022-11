Un altro domani, anticipazioni puntata 8 e 9 novembre 2022

Anticipazioni puntata di Un altro domani di martedì 8 e mercoledì 9 novembre 2022

Nel passato, Angel e Ines sono alle prese con un punto di svolta, ovvero la riunione in cui il ragazzo intende rassegnare le sue dimissioni. Nel frattempo, Kiros paga ancora le conseguenze del suo intervento in aiuto di Carmen.

Nel presente, Julia è decisa a fare in modo che nulla possa rovinare il periodo positivo con Sergio, che finalmente va a stare da lei; tuttavia l’onnipresenza di mamma Diana, il fatto che si senta in colpa perché deve trascurare l’amica Elena e la famigerata multa minano la sua serenità. Intanto, Maria scopre che Rio è arrivato a Robledillo chiedendo in giro di Dani e sta male al pensiero che qualcuno scopra la verità.