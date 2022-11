Un Altro Domani: Carmen confesserà a Enoa che ama Kiros!

L’improvviso matrimonio tra il suo amato Kiros Nsue (Ivan Mendez) e la domestica Enoa (Edith Martinez Val) destabilizzerà profondamente Carmen Villanueva (Amparo Fernandez) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Dato che si sentirà presa in giro dall’operaio africano, la ragazza cercherà di vederci chiaro su tutta la questione, ragione per cui parlerà con l’inserviente…

Un Altro Domani, news: ecco perché Kiros vuole sposare Enoa

Se ci avete letto in precedenza, sapete sicuramente già che, dopo diverse settimane in cui sarà stata decisamente distratta al lavoro, Enoa comunicherà a Francisco (Sebastian Haro) e Patricia (Silvia Acosta) che sposerà Kiros entro due settimane. Una notizia che manderà in completa confusione la povera Carmen, visto che stava organizzando la fuga dalla Guinea con il giovane.

Da un lato, data la forte delusione, la Villanueva si rifiuterà di ascoltare qualsiasi tipo di spiegazione da parte di Kiros, dall’altro quest’ultimo si confiderà con Mabalè (Borè Buika) e gli dirà che ha accettato di sposare Enoa per proteggerla poiché è rimasta incinta di un uomo bianco di cui nemmeno lui conosce l’identità. Un vero e proprio gesto magnanimo da parte di Kiros, che però rischierà di compromettere per sempre la sua relazione con Carmen…

Un Altro Domani, trame: Carmen si sente presa in giro da Kiros

Eh sì: col trascorrere delle ore, Carmen comincerà infatti a pensare che Kiros non abbia preso in giro soltanto lei, promettendole un falso amore eterno, ma persino Enoa. Un’idea che, oltre a farla stare male, la spingerà a volere delle risposte, in primis da parte della domestica (che dal suo punto di vista sarà l’ennesima vittima di Nsue).

Non a caso, la Villanueva troverà il modo di agganciare Enoa durante l’orario di lavoro e gli rivelerà che l’uomo misterioso di cui è innamorata e del quale le ha parlato per diversi mesi altri non è che Kiros. Tuttavia, la “promessa sposa” non reagirà nel modo in cui Carmen si aspetta!

Un Altro Domani, spoiler: Carmen confessa a Enoa che ama Kiros ma…

Appena sentirà le parole di Carmen, Enoa apparirà decisamente confusa e, dopo averle detto che le dispiace, scapperà a gambe levate evitando di fatto il confronto con lei. Per quale motivo la domestica reagirà in questo modo? Probabilmente perché Kiros non le avrà mai parlato della sua storia d’amore con la Villanueva?

La rivelazione di Carmen creerà dei problemi tra Enoa e Kiros? Nei prossimi post vedremo come proseguirà questa storyline…