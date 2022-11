Un Altro Domani: KIROS shock, ecco perché vuole sposare ENOA! | Il vero motivo

Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, l’improvviso matrimonio tra il suo amato Kiros Nsue (Ivan Mendez) e la domestica Enoa (Edith Martinez Val) sconvolgerà Carmen Villanueva (Amparo Pinero). Tuttavia, alla base del fidanzamento last minute ci sarà un segreto…

Un Altro Domani, news: Patricia sul punto di licenziare Enoa ma…

La storyline inizierà a prendere forma nel momento in cui Enoa inizierà ad essere piuttosto distratta durante gli orari di lavoro, tant’è che in più di una circostanza la dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta) minaccerà di licenziarla. In questa fase della storia, l’africana potrà però contare sulla vicinanza di Carmen e di Francisco (Sebastian), che non vorranno affatto rinunciare ai suoi servizi.

Sta di fatto che la faccenda avrà una vera e propria svolta nel momento in cui Enoa annuncerà a Patricia e a Francisco che non ha svolto al meglio il suo lavoro perché stava organizzando il matrimonio con Kiros. Una notizia che rallegrerà i due signori, ma che manderà nella confusione più totale Carmen, dato che stavo preparando nei minimi dettagli la sua fuga con il suo amato e non capirà per quale motivo il giovane abbia intrecciato una relazione anche con Enoa!

Un Altro Domani, trame: Carmen non vuole più avere niente a che fare con Kiros

In preda allo shock, Carmen eviterà ad ogni costo di confrontarsi con Kiros sull’imminente sposalizio, dato che lo stesso a dire dei “fidanzatini” verrà celebrato entro due settimane, e si sentirà profondamente presa in giro dall’uomo. Un malessere che non riuscirà a nascondere a nessuno, poiché la delusione sarà tanta e la Villanueva non avrà una spalla su sui appoggiarsi, data la sua relazione segreta con Nsue.

In ogni caso, anche i telespettatori resteranno giocoforza sorpresi dal cambio d’atteggiamento di Kiros, almeno finché non confiderà all’esterrefatto Mabalè (Borè Buika) per quale ragione ha accettato di diventare il marito di Enoa, pur vedendola soltanto come una sorella…

Un Altro Domani, spoiler: Enoa è incinta!

Eh sì: nel bel mezzo di un acceso confronto, Kiros farà sapere a Mabalè che Enoa è incinta di un uomo bianco, di cui nemmeno lui conosce l’identità perché la donna non gliel’ha voluta rivelare. Kiros si sarà quindi sentito in dovere di proteggere l’amica per evitare di esporla ad un vero e proprio scandalo, anche se ciò ha messo un freno al suo amore per Carmen. Insomma, Nsue starà facendo un vero e proprio sacrificio per non esporre Enoa – non sposata – alla “pubblica condanna”.

Un gesto degno di un cavaliere dal cuore puro e dall’animo buono, ma che innescherà una serie di reazioni. Carmen temerà infatti che Kiros non abbia preso in giro soltanto lei – con delle false promesse – ma persino Enoa, ragione per la quale deciderà di rivelare alla domestica la relazione vissuta con l’operaio della fabbrica. Tutto questo, quali conseguenze innescherà?