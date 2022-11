Un Altro Domani anticipazioni: Carmen fa una difficile richiesta a papà Francisco…

Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani per Carmen Villanueva (Amparo Pinero) e Kiros Nsue (Ivan Mendes) arriverà il momento di progettare un’altra fuga. Tuttavia, la ragazza non vorrà correre alcun tipo di rischio e per questo motivo studierà uno stratagemma affinché nessuno sospetti nulla, compreso il padre Francisco (Sebastian Haro). Cerchiamo quindi di capire insieme che cosa farà…

Un Altro Domani, news: Kiros e Carmen più innamorati che mai!

Già sapete che tutto partirà nel momento in cui Kiros rassicurerà Carmen sul loro rapporto, giurandole tra l’altro di non aver mai provato alcun tipo di interesse per la domestica Enoa (Edith Martinez Val), come invece la pettegola Linda Grisel (Esperanza Guardado) le aveva fatto sospettare. A quel punto, i due innamorati capiranno per l’ennesima volta che non possono essere felici in Guinea, tant’è che sentiranno che è arrivata finalmente l’ora di rifarsi una vita altrove.

A prendere le redini della questione sarà Kiros, ma Carmen si lascerà subito convincere dall’idea e suggerirà al suo giovane amante un piano per evitare che qualcuno posso scoprirli, come invece in passato aveva fatto Patricia Godoy (Silvia Acosta) per un loro precedente tentativo di fuga…

Un Altro Domani, trame: il piano di Carmen per non attirare sospetti

Eh sì: in pratica Carmen farà presente a Kiros che, dal suo punto di vista, non possono scappare insieme, se non vogliono che diano loro la caccia a poche ore dall’inizio della “nuova vita insieme”. Proprio per questo, la Villanueva dirà al boyfriend che è necessario che partano a distanza di settimane, sia per non dare troppo nell’occhio e sia per essere sicuri del fatto che le loro “dipartite” non vengano collegate.

Anche se ovviamente non sarà felice all’idea di separarsi dalla sua amata per un lasso di tempo indeterminato, Kiros acconsentirà aa tale iniziativa, che avrà come primo passo la partenza di Carmen! Per dare il via a tutto ciò, la ragazza dovrà dunque raccontare una bugia a papà Francisco…

Un Altro Domani, spoiler: Carmen chiede a Francisco un periodo di ferie

Possiamo infatti anticiparvi che, nel corso di un dialogo, Carmen farà sapere a Francisco di sentire la mancanza della madre Dolores (Maria Blanco) e dei suoi fratelli, ragione per la quale gli chiederà di concederle un periodo di ferie per andarli a trovare in Spagna. Anche se dovrà fare per un po’ a meno di lei in fabbrica e soprattutto in casa, Francisco non se la sentirà di non acconsentire alla richiesta della figlia e si precipiterà a comprarle un biglietto per permetterle di ritornare in territorio spagnolo il prima possibile.

Almeno per ora, il piano di Carmen sembrerà dunque funzionare… ma tutto andrà davvero per il verso giusto?