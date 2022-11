CLOE rompe con Erik! | Anticipazioni Un altro domani

Gli scambi di messaggi con “Dani” saranno decisamente fatali per la nascente relazione tra Cloe (Gloria Ortega) e Erik Molina (Alex Molina). Dato che non smetterà di provare un certo interesse per il suo amico virtuale, nelle prossime puntate di Un altro domani la ragazza deciderà di troncare la sua “liaison” con il nipote di Tirso Noguera (Oliver Ruano). Tuttavia, continuerà ad ignorare il grande inganno…

Un Altro Domani, news: Cloe e Dani, riprende l’amicizia virtuale

Se avete seguito i nostri post precedenti, sapete già che Cloe contatterà nuovamente Dani quando Erik se la prenderà con lei per aver parlato con la madre Olga (Monica Miranda), con la quale lui ha un rapporto burrascoso. Visto che avrà bisogno di qualcuno con cui confidarsi, Cloe si rivolgerà quindi a Dani, ciò perché continuerà ad ignorare che dietro l’account si nasconde l’amica Maria Naranjo (Kenai White).

Quest’ultima, inizialmente, si sentirà in colpa per essere caduta ancora una volta nella rete di bugie destinata all’amica Cloe, tant’è che si confronterà con Julia Maria Infante (Laura Ledesma) sulla questione. Nonostante questo, la figlia di Elena Prieto (Aida de la Cruz) non riuscirà a lasciare da sola Cloe in un momento così difficile e le darà dei consigli fingendo di essere “Dani”, il ragazzo trans che ha sempre sentito di essere. Partendo da questi presupposti, la situazione si complicherà a dismisura…

Un Altro Domani, trame: Cloe cerca di lasciare Erik ma…

In tal senso possiamo infatti anticiparvi che, in più di un’occasione, “Dani” suggerirà a Cloe di cercare di parlare con Erik al fine di cucire il loro rapporto piuttosto altalenante. Un suggerimento che la ragazza non accoglierà come la Naranjo si aspettava, visto che comprenderà di essere ancora innamorata del suo amico virtuale e prenderà la decisione di lasciare Erik.

Anche se Maria le farà presente che, probabilmente, quella non è la strada più giusta da intraprendere, Cloe persisterà con la sua volontà di troncare con il ragazzo ma, nel giorno prescelto per la rottura, non potrà andare avanti con il suo “piano” perché Erik le chiederà di accompagnarlo a far visita in carcere al padre Jorge.

A quel punto, Cloe non avrà altra scelta se non quella di rispondere positivamente alla richiesta del fidanzatino, ma un evento inaspettato le farà prendere coraggio…

Un Altro Domani, spoiler: Cloe lascia Erik ma…

A dare la spinta finale a Cloe sarà proprio Erik, che la pianterà in asso proprio nel giorno in cui gli avrebbe dovuto fare compagnia in carcere. In un faccia a faccia successivo, dai toni estremamente delicati, Cloe spiegherà quindi a Erik che la loro relazione non può andare avanti, visto che non riescono ad incastrare le loro vite e a venirsi incontro. Il Molina accetterà la spiegazione della ragazza, che gli proporrà con successo di restare amici e che può confidare in lei per qualsiasi tipo di necessità.

Insomma, la rottura avverrà in maniera del tutto pacifica. Almeno finché Ribero (Mario Garcia) non darà ad Erik un’informazione della quale era completamente all’oscuro…