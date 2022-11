Un altro domani dal 5 al 9 dicembre 2022 | Trama puntate

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da lunedì 5 a venerdì 9 dicembre 2022

Ines si è sentita male in libreria ed è svenuta, così Alicia chiama aiuto.

Sergio continua a proporre nuove e originali strategie per salvare l’impresa di Julia. Ma la sua ultima trovata, uno studio della produttività, rischia di rivelarsi più un problema che una soluzione. Anche l’hotel di Tirso si trova in un momento di difficoltà.

Anticipazioni Un altro domani: Ines sta male

I clienti abituali dell’hotel di Tirso si stanno dileguando, l’albergo naviga in cattive acque e lui vive un momento di difficoltà; inoltre viene a sapere che sempre più abitanti di Robledillo hanno iniziato a frequentare un altro bar perché scontenti dell’atteggiamento di Erik sul lavoro.

Una sera, Tirso porta la cena a Julia (che sta ancora lavorando) e i due si confidano i rispettivi problemi lavorativi. A Rio Muni, quella che sembrava un’innocente serata si rivela fatale per il fidanzamento di Carmen e Victor. E come ben sanno le parti coinvolte, le conseguenze dell’annullamento del matrimonio sarebbero gravi.

Ines sembra non migliorare, ma cerca di evitare la visita di un medico poiché teme di poter essere incinta. Quel che non sa è che il suo malessere ha una causa che non immagina. Carmen, ormai decisa a partire, non sa che Patricia sostituisce le lettere che lei scrive a sua madre con altre, menzognere, scritte di suo pugno. Una sera, mentre saluta Kiros, uno strano passaggio di operai la induce a recarsi in fabbrica, dove trova la Guardia Coloniale che sta effettuando una perquisizione.

Una guardia comunica a Carmen che la fabbrica non appartiene più a suo padre. Angel, preoccupato, cerca in tutti i modi di scoprire cos’ha Ines, che è chiusa in casa da giorni e nessuno gli permette di vedere.

Finalmente, la perfida Alicia rivela a Angel il problema di Ines: è in menopausa. Julia, alle prese con il ritardo nella consegna, deve vedersela anche con i fornitori, con sua madre e con Elena che si oppone a tutte le sue decisioni.