Un Altro Domani anticipazioni: Julia fa la conoscenza di Leo

Un nuovo ed affascinante psicologo sarà destinato ad allietare le giornate di Julia Maria Infante (Laura Ledesma) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani: quando deciderà di prendersi un periodo di pausa dal lavoro, in seguito alla rottura da lei stessa voluta con Sergio Cuevas (Miguel Brocca), la donna farà la conoscenza di Leopoldo “Leo” Lozano Aguilera (Juanlu González), un uomo che sembrerà fare da subito breccia per la sua simpatia. Vediamo quindi in che modo verrà introdotto il nuovo personaggio…

Un Altro Domani, news: Julia e il periodo di vacanza

Già sapete che Julia, nel giorno del suo trentunesimo compleanno, comunicherà a Sergio che non è più innamorata di lui. A quel punto, Cuevas si sentirà preso in giro dalla Infante e, oltre a non ascoltare nessuna delle sue spiegazioni, le farà sapere che rivuole indietro il prima possibile tutti i soldi che le ha prestato per permetterle di mandare avanti la bottega di mobili.

Dato che non troverà una soluzione per uscire dalla faccenda, Julia si farà prendere dallo stress e un giorno si dimenticherà di mangiare, finendo per perdere i sensi alla presenza di Elena Prieto (Aida de la Cruz). Quest’ultima, quindi, suggerirà con successo all’amica di prendersi un periodo di pausa e accetterà di tornare per un po’ nel mobilificio al fine di farla andare in ferie…

Un Altro Domani, trame: Julia e la vacanza con… Diana!

Julia deciderà quindi di rifugiarsi nel santuario (disperso in mezzo alla natura) del santone Jorge, il quale pretenderà che nessuno dei suoi ospiti parli ed utilizzi il cellulare, in modo da dedicarsi completamente alla meditazione e agli esercizi spirituali. Una missione che si rivelerà fin da subito impossibile per la Infante, dato che incontrerà lì la madre Diana (Cristina de Inza), in cerca di un po’ di evasione dopo il divorzio improvviso dal padre Oscar (Manuel Regueiro).

Le due donne finiranno quindi per non rispettare le regole imposte da Jorge, parlando ad esempio durante le ore di meditazione, e tale atteggiamento attirerà la curiosità di Leo, anche lui lì per concedersi un po’ di riposo.

Un Altro Domani, spoiler: Julia conosce Leo!

Leo cercherà infatti qualsiasi tipo di pretesto per parlare con Julia e le dirà di essere uno psicologo: si tratta di una professione che porterà la Infante a fidarsi del nuovo arrivato, tant’è che gli racconterà tutto quello che le è successo fin dal giorno in cui ha scoperto di essere la figlia di Carlos Cruz e non di Oscar, come invece aveva sempre pensato. Tuttavia, il rapporto tra i due giovani sembrerà destinato ad interrompersi quando, in accordo con la madre Diana, Julia deciderà di ritornare a casa prima del previsto.

C’è da dire che Leo chiederà a Julia di poter avere il suo numero di telefono, ma riceverà un no come risposta. Comunque possiamo anticiparvi che la new entry, in un modo o nell’altro, tornerà presto nella vita della Infante e lascerà decisamente il segno…