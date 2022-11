Un Altro Domani anticipazioni: Julia parte per un “ritiro spirituale” ma trova anche Diana!

Non ci sarà pace per Julia Maria Infante (Laura Ledesma) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Anche quando deciderà di fare una vacanza per “ritrovare se stessa”, la ragazza si ritroverà infatti tra i piedi la madre Diana (Cristina de Inza). Un imprevisto che manderà a monte tutto quanto…

Un Altro Domani, news: Julia e la rottura con Sergio

Tutto partirà nel momento in cui Julia comunicherà a Sergio Cuevas (Miguel Brocca) che non è più innamorata di lui, motivo per il quale chiuderà la loro relazione. L’uomo non reagirà nel migliore dei modi e, visto che si sentirà preso in giro, pretenderà che la Infante gli restituisca quanto prima tutti i soldi che le ha prestato per salvare dal fallimento la bottega di mobili. Sta di fatto che Julia comincerà a sentire presto il peso dello stress e, dato che si dimenticherà persino di mangiare, finirà per perdere i sensi di fronte ad Elena Prieto (Aida de la Cruz).

Partendo da ciò, si creeranno quindi i presupposti per un periodo di vacanza per Julia, anche se il meritato riposo non andrà esattamente come aveva previsto…

Un Altro Domani, trame: Julia in vacanza e…

Appena Elena darà il suo benestare per prendere momentaneamente il suo posto nella bottega di mobili, Julia organizzerà all’improvviso la sua vacanza e sceglierà di recarsi nel villaggio gestito da un tale di nome Jorge. Prima di dare effettivamente il via alla trasferta, la Infante dovrà però rassicurare anche Olga (Monica Miranda), che inizierà a temere che la Prieto possa ritornare in pianta stabile al lavoro, “costringendo” di fatto Julia a licenziarla.

Rassicurata la dipendente, la nostra protagonista non avrà quindi più nessun impedimento per dedicare alcuni giorni a se stessa. Anche se si pentirà subito della sua scelta appena arriverà sul posto…

Un Altro Domani, spoiler: Julia e Diana insieme in vacanza

Eh sì: oltre a doversi sottoporre alle dure regole di Jorge, tra cui l’assoluto silenzio e il divieto di utilizzare il cellulare per tutta la durata del suo soggiorno, Julia scoprirà con suo estremo sgomento che anche la madre Diana ha scelto la sua stessa location per riprendersi in seguito al divorzio dal marito Oscar (Manuel Regueiro). Tuttavia, a differenza della figlia, Diana sarà al settimo cielo appena si ritroverà davanti Julia. Le due donne riusciranno ad andare d’accordo durante la vacanza oppure si riaccenderà il loro antico astio?

Per adesso, possiamo dirvi che questa storyline servirà ad introdurre un nuovo personaggio che resterà nel cast fino al finale della telenovela. Di chi si tratterà?