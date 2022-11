Un Altro Domani anticipazioni: Julia lascia Sergio (di nuovo), ecco perché

Quando si tratta della relazione tra Julia Maria Infante (Laura Ledesma) e Sergio Cuevas (Miguel Brocca), i telespettatori italiani di Un Altro Domani sanno già che non possono stare tranquilli. Non a caso, nelle prossime puntate della telenovela iberica, i due arriveranno nuovamente ad un punto di rottura. Stavolta, il litigio che ne conseguirà potrebbe però innescare un grosso problema per la Infante…

Un Altro Domani, news: ecco perché Julia vuole lasciare Sergio

Già sapete che tutto partirà quando Julia si renderà conto del fatto che ha cercato di salvare ad ogni costo il suo rapporto con Sergio soltanto perché aveva paura di voltare pagina. E di questo, la nostra protagonista sarà consapevole nel momento in cui non riuscirà più a soffocare l’attrazione che sente per Tirso Noguera (Oliver Ruano). A quel punto, la donna discuterà in continuazione con il proprio compagno, che dal canto suo riterrà che sia soltanto stressata e deciderà di organizzarle una festa a sorpresa per il suo trentunesimo compleanno.

Da un lato Sergio andrà dritto per la sua strada anche quando Diana (Cristina de Inza) le farà presente che forse non è il caso di andare avanti con i preparativi; dall’altro Julia si metterà in testa che ha necessariamente bisogno di un consiglio dalla defunta nonna Carmen (Amparo Pinero), motivo per il quale cercherà di dormire il più possibile al fine di sognarla…

Un Altro Domani, trame: Julia “incontra” Kiros

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: anche se non riuscirà a incontrare Carmen durante i suoi sogni, Julia avrà modo di “parlare” con Kiros Nsue (Ivan Mendes) che, di fronte alle sue domande strampalate, le farà presente che ciascuna persona sa riconoscere se sta vivendo il vero amore quando le si presenta. Tali parole faranno giungere la Infante alla conclusione di dover chiudere quanto prima con Sergio, visto che ama Tirso.

Fatto sta che tale decisione arriverà proprio la mattina del suo compleanno e proprio quando Sergio, con Diana, Ribero (Mario Garcia) e Mario (Chema Adeva), avranno pronta la festa a sorpresa. Visto che sarà stata appena informata da Julia circa le sue intenzioni, Elena Prieto (Aida de la Cruz) tenterà di mettere sull’avviso Sergio, che però non risponderà alla sua telefonate. Il guaio sarà dunque dietro l’angolo…

Un Altro Domani, spoiler: Julia lascia Sergio!

Eh sì: dato che si troverà nel bel mezzo di una festa che ha assolutamente cercato di evitare, Julia non riuscirà a nascondere il suo nervosismo all’apertura dei regali e scapperà in lacrime in camera sua. Ovviamente, Sergio la raggiungerà per chiederle se sia tutto a posto ma la ragazza, per tutta risposta, gli dirà di no perché ha capito che non lo ama e non può stare insieme a lui!

Una spiegazione che, oltre a deluderlo, manderà Sergio su tutte le furie, dato che per amore di Julia ha lasciato Madrid per trasferirsi nel paesello (oltre ad aver dovuto superare l’umiliazione subita quando la donna l’ha piantato sull’altare).

Proprio per questo, Sergio non sarà più disposto a sopportare i capricci della Infante e, nel bel mezzo di un discorso tesissimo, annuncerà a Diana che rivuole indietro tutti i soldi che ha prestato a Julia per evitare il fallimento della bottega di mobili, dove lui stesso ha iniziato a lavorare mettendo da parte il suo vecchio impiego. Insomma, pur dando ascolto ai suoi sentimenti, Julia si sarà cacciata in un’altra “gatta da pelare”…