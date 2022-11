Un Altro Domani anticipazioni: Julia “incontra” Kiros, ecco come succederà

Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, la crisi di coppia che si troverà ad affrontare con Sergio Cuevas (Miguel Brocca) spingerà Julia Maria Infante (Laura Ledesma) a cercare l’aiuto della nonna Carmen Villanueva (Amparo Pinero). Dato che non potrà parlare direttamente con lei, poiché sarà morta prima ancora di conoscerla, la nostra protagonista adotterà quindi un metodo strampalato per riuscire nel suo intento. Agendo così finirà per “incontrare” Kiros Nsue (Ivan Mendes), il grande amore della parente…

Un Altro Domani, trame: Julia sogna di essere a Rio Muni e…

Le prime avvisaglie di questa storyline si avranno nel momento in cui Julia sognerà di essere a Rio Muni e scambierà quattro chiacchiere con la pettegola Linda Grisel (Esperanza Guardado), alla quale chiederà di poter incontrare Carmen, che definirà una sua amica. Quando sarà sul punto di realizzare tale desiderio, la Infante si risveglierà però dal sogno e si troverà con un pugno di mosche in mano.

Nei giorni successivi, man mano che prenderà consapevolezza del fatto che forse non ama più Sergio e sta cercando di salvare un rapporto che ormai non è più sanabile, Julia vorrà fare il possibile per entrare nuovamente nell’universo di Rio Muni poiché crederà che soltanto un consiglio da parte di Carmen potrà schiarirle definitivamente le idee.

Un Altro Domani, news: Julia vuole dormire sempre di più!

Una convinzione, a dir poco strampalata, che porterà Julia a prendere la decisione che devi riposarsi maggiormente per sognare in continuazione e incontrare, tra mille tentativi, l’adorata nonna Carmen. Non a caso inizierà ad assentarsi dalla bottega di mobili anche in orario diurno affinché Sergio e Diana (Cristina de Inza), che vivono ancora con lei, non possano disturbarla e la lascino libera di dedicarsi al “sonno”.

Insomma, per l’ennesima volta Julia si comporterà in maniera bizzarra, tant’è che confiderà soltanto a Mario (Chema Adeva) per quale ragione lei voglia dormire così tanto. Una confessione che spingerà l’uomo a regalarle un vecchio oggetto che apparteneva a Carmen…

Un Altro Domani, spoiler: Julia incontra Kiros!

Tutto questo a quali risvolti porterà? Grazie a Mario e all’oggetto che le avrà donato, Julia riuscirà nuovamente a “trasportarsi” a Rio Muni, dove stavolta incontrerà Kiros. Quest’ultimo sarà a dir poco disorientato dall’incontro con la Infante, ma al termine di una chiacchierata saprà darle il consiglio che tanto cercava, ossia che una persona è in grado di riconoscere se ciò che sta vivendo è vero amore oppure no.

Tali parole spingeranno Julia a rompere definitivamente la sua storia con Sergio oppure le insicurezze prenderanno per l’ennesima volta il sopravvento? Quel che è certo è che tutto coinciderà con il compleanno di Julia e con la festa a sorpresa che Sergio le starà organizzando (nonostante lei gli abbia più volte chiesto di non farlo)…