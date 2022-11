Un Altro Domani: Olga e Tirso sul punto di baciarsi ma… | Anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani potrebbero crearsi i presupposti per la nascita di una nuova coppia: Tirso Noguera (Oliver Ruano) si avvicinerà infatti sempre di più alla cognata Olga (Monica Miranda) e in un momento di vicinanza sembrerà sul punto di baciarla. Tuttavia, almeno per ora, il bell’oste riuscirà a frenare il suo “impulso”. Scopriamo insieme perché…

Un Altro Domani, news: il controverso rapporto tra Olga e Tirso

Come già sapete, Olga è la madre di Erik (Alex Mola), nipote di Tirso in quanto figlio di Jorge, il fratello dell’uomo rinchiuso da anni in carcere per via di un tentativo di furto sfociato in un omicidio. Arrivata in città per rappacificarsi con il consanguineo, Olga risveglierà fin da subito l’interesse di Tirso, che già in passato aveva rinunciato all’attrazione che sentiva per lei in nome del legame fraterno con Jorge.

Olga si trasferirà stabilmente a Robledillo de la Sierra, poiché Julia Maria Infante (Laura Ledesma) l’assumerà nella bottega di mobili come sostituta di Elena Prieto (Aida de la Cruz). A quel punto la donna avrà diverse occasioni per trascorrere del tempo con Tirso, aiutandolo ad esempio a rinnovare un menu dell’hotel in modo tale da attirare più clienti. Dì lì a poco, l’amicizia rischierà però di trasformarsi in qualcos’altro…

Un Altro Domani, spoiler: Olga e Tirso sul punto di baciarsi

Eh sì: al termine di una giornata piuttosto fruttuosa, in cui grazie al nuovo menu otterrà un numero ingente di prenotazioni, Tirso festeggerà il traguardo raggiunto con Olga in una camera dell’albergo e, dopo averla presa in braccio per ruotare insieme a lei, sarà sul punto di baciarla. Tuttavia, in quel preciso istante, si ricorderà del fratello Jorge, ragione per cui riterrà sconveniente andare avanti.

Un tirarsi indietro che Olga capirà bene, dato che farà subito ammenda e si scuserà con Tirso per averlo abbandonato in passato (facendogli perdere le sue tracce) dopo l’arresto di Jorge per omicidio. I due cognati si riappacificheranno quindi con in loro passato, con Tirso che sentirà il dovere di dire ad Olga di essere interessato a lei perché in fondo gli è sempre piaciuta…

Un Altro Domani, trame: Mario indaga sul rapporto tra Olga e Tirso

Tutto questo a quali risvolti porterà? Almeno per ora, l’eventuale rapporto tra Tirso ed Olga resterà in stand-by, anche se Mario Sasi (Chema Adeva) si renderà subito conto del fatto che i due si piacciono e cercherà di carpire alla donna quante più informazioni possibili sulla nascente liaison. Ma la stessa sarà effettivamente destinata a venire alla luce oppure quello tra Tirso e Olga sarà un amore soltanto platonico?