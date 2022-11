Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani tutti i riflettori saranno puntati sulla domestica Enoa (Edith Martinez Val). Quest’ultima entrerà infatti nel mirino della dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta), che ventilerà addirittura l’ipotesi di licenziarla, andando contro il parere del compagno Francisco Villanueva (Sebastian Haro). Una situazione difficile nella quale si inserirà anche la giovane Carmen (Amparo Pinero)…

Un Altro Domani, news: che cos’ha Enoa?

La storyline comincerà a delinearsi nel momento in cui Enoa sarà più distratta del solito in orario lavorativo, tant’è che si renderà protagonista di diversi incidenti che finiranno per indisporre Patricia. Al termine di una colazione, la Godoy farà infatti presente alla sua dipendente che non intende più sopportare la sua goffaggine, arrivando ad ammonirla e ad anticiparle che, qualora non dovesse migliorare in tempi brevi, è pronta a licenziarla.

Una vera e propria minaccia che non piacerà a Francisco, il quale dirà alla compagna che forse dovrebbe essere un po’ più morbida con Enoa, dato che lavora da tanti anni per loro. Patricia manterrà però il punto, sottolineando che nessuno dei suoi sottoposti deve sentirsi al sicuro, soprattutto se non fa quello per cui è pagato. Parole che spingeranno Francisco a chiedere aiuto a Carmen…

Un Altro Domani, trame: Francisco chiede a Carmen di indagare su Enoa

Eh sì: dato il legame di amicizia che Carmen ha instaurato con lei, Francisco dirà alla figlia che Enoa è davvero strana nell’ultimo periodo, motivo per il quale le domanderà di fare il possibile per scoprire se stia nascondendo qualcosa. Anche se sarà gelosa della domestica poiché la “pettegola” Linda (Esperanza Guardado) le avrà parlato di un suo possibile interesse nei riguardi di Kiros (Ivan Mendes), la Villanueva deciderà di assecondare la richiesta del padre e cercherà di parlare con Enoa.

Contrariamente ad ogni tipo di pronostico, la risposta di Enoa non sarà però affatto quella che Carmen si aspettava, dato che l’inserviente finirà per risponderle male…

Un Altro Domani, spoiler: Enoa si scontra con Carmen!

Appena le chiederà con dei metodi dolci se è triste perché ha problemi con il suo amato misterioso, Enoa cercherà di sviare il discorso e, di fronte alle insistenze di Carmen, finirà per sbottare e le dirà a chiare lettere di farsi gli affari suoi perché non sono amiche e lei risolve i suoi problemi da sola. Una reazione del tutto inattesa da parte della domestica, che stupirà parecchio Carmen.

Non a caso, la Villanueva inizierà a pensare che ci sia davvero qualcosa tra Enoa e Kiros, dato che quest’ultimo si sarà rifiutato di fuggire dalla Guinea al suo fianco. Inutile però dire che le intuizioni di Carmen saranno del tutto sbagliate, anche se ciò non chiarirà il reale motivo del malessere di Enoa…