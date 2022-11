Un Altro domani anticipazioni: Patricia vuole licenziare Kiros, ecco perché

Grosso problema lavorativo in vista per Kiros Nsue (Ivan Mendes) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Preoccupato da alcuni bigliettini intimidatori che riceverà riguardo al suo rapporto clandestino con Carmen Villanueva (Amparo Pinero), l’operaio africano finirà per commettere più di un’azione avventata e, ad un certo punto, infastidirà Patricia Godoy (Silvia Acosta), che tenterà addirittura di licenziarlo…

Un Altro Domani, news: Kiros e Carmen fanno l’amore…

Come già sapete, la storyline si delineerà nel momento in cui Carmen e Kiros non riusciranno a reprimere i loro sentimenti e faranno per la prima volta l’amore, in orario notturno, all’interno della fabbrica. Fin da subito, i telespettatori noteranno però che qualcuno ha assistito al momento di passione della coppietta; tale sospetto verrà confermato il giorno successivo, ossia quando Mabalé (Borè Buika) confesserà a Kiros che qualcuno l’ha visto in atteggiamenti intimi con la signorina Villanueva.

Da un lato Mabalè si rifiuterà stranamente di dire a Kiros il nome del “collega” spione che ha visto lui e Carmen, poiché asserirà che gli ha promesso che non ne parlerà con nessuno; dall’altro lo stesso Kiros non riuscirà a mantenere a lungo il segreto con la Villanueva, che si mostrerà a sua volta preoccupata dall’eventuale pettegolezzo sul suo conto…

Un Altro Domani, trame: i biglietti intimidatori mandati a Kiros

Partendo da questi presupposti, la faccenda si complicherà ulteriormente, visto che Kiros inizierà a ricevere dei biglietti intimidatori nei quali l'”osservatore misterioso” scriverà che intende portare alla luce il suo segreto.

Stressato e preoccupato per la situazione venutasi a creare, Kiros arriverà addirittura a dare del denaro a Mabalé affinché possa investigare e scoprire se l’uomo che ha visto lui e Carmen possa per caso aver informato qualcun altro del “fattaccio”. Le indagini di Mabalé non sembreranno però portare a nulla di buono, tant’è che in una giornata lavorativa come tante altre basterà una miccia per fare innervosire Kiros, il quale comincerà a picchiare un collega!

Un Altro Domani, spoiler: Patricia tenta di licenziare Kiros ma…

Il marasma che si verrà a creare costringerà dunque Patricia a reagire. Nello specifico, la donna rimprovererà Kiros sottolineando che il suo rendimento all’interno della fabbrica è sceso esattamente come quello di Mabalé. L’atmosfera, piuttosto tesa, precipiterà ulteriormente quando Kiros lascerà intendere a Patricia che sta esagerando: sarà quella la goccia che farà traboccare il viso, dato che la Godoy ordinerà a Kiros di andarsene perché è licenziato.

Fortunatamente, Mabalé medierà ancora una volta in favore del ragazzo e così alla fine Patricia desisterà dall’intento di licenziare Kiros, pur dicendogli che non gli darà un’ulteriore possibilità qualora dovesse ancora sbagliare. Comunque sia, la trama si arricchirà presto di un altro particolare, visto che Kiros scoprirà chi davvero lo ha visto fare l’amore con Carmen in fabbrica. Una scoperta che lo sconvolgerà…