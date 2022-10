Spoiler Un altro domani: Carmen e Kiros, il loro segreto non è più al sicuro

Forte momento di passione in arrivo per Carmen Villanueva (Amparo Pinero) e Kiros Nsue (Ivan Mendes). Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, i due giovani faranno per la prima volta l’amore. Tuttavia, il romanticismo che si verrà a creare sarà “compensato” da un piccolo e pericoloso mistero…

Un Altro Domani, news: Carmen accetta di riprendere la relazione con Victor

Tutto partirà quando Kiros consiglierà a Carmen di riprendere la relazione con Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) per evitare che la dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta) continui ad investigare su di lei e scopra che è lui l’uomo segreto che ama. Anche se si sentirà in colpa dovendo prendere in giro il povero malcapitato, Carmen non avrà altra scelta se non quella di proporre a Victor di riprendere il loro fidanzamento.

Prima di ciò, la Villanueva troverà però il coraggio di affrontare Patricia e le dirà di essere disposta a tornare insieme al giovane Velez de Guevara soltanto se le restituirà le azioni della fabbrica, avute dal padre Francisco (Sebastian Haro), che spettavano a lei. Data la pericolosità di Ventura (Iago Garcia), che minaccerà gravi ripercussioni qualora il matrimonio tra Carmen e Victor non dovesse celebrarsi, alla Godoy non resterà altro da fare che accettare il patto con la “figliastra”. Da lì, gli eventi prenderanno così una piega imprevedibile…

Un Altro Domani, spoiler: Carmen e Kiros fanno l’amore in fabbrica!

Da un lato Victor accetterà di buon grado di riprendere la relazione con Carmen appena quest’ultima si dirà pentita per averlo lasciato. Dall’altro, il ragazzo comincerà ad avere dei dubbi quando scoprirà dalla pettegola Linda Grisel (Esperanza Guardado) che la Villanueva ha voluto far pace con lui proprio il giorno che Patricia le ha riconsegnato le sue azioni della fabbrica.

In preda ai sospetti, Victor si presenterà così dalla Godoy per dirle che ha finalmente capito che Carmen non lo ama e che è tornata con lui solo per riavere indietro le quote, ma la “cattivona” riuscirà a fargli il lavaggio del cervello portandolo a credere che i due eventi non siano collegati.

Nel frattempo, dato che sarà completamente all’oscuro delle intuizioni di Victor, Carmen continuerà a vivere clandestinamente i sentimenti per Kiros. Al termine di una giornata lavorativa piuttosto intensa, l’atmosfera tra i due piccioncini si farà quindi decisamente rovente, tant’è che faranno per la prima volta l’amore infischiandosene del fatto che si trovano nella fabbrica.

Un Altro Domani, trame: chi ha spiato Carmen e Kiros?

In ogni caso, possiamo anticiparvi che, in quegli istanti, Carmen e Kiros non saranno da soli nella fabbrica, visto che qualcuno spierà da lontano (e senza dare troppo nell’occhio) il loro incontro focoso. Di chi si tratterà? Sarà forse Victor o, peggio ancora, la terribile Patricia? Almeno per ora, il mistero resterà aperto ma sarà chiaro che Carmen e Kiros sono in pericolo perché ormai anche qualcun altro è a conoscenza della loro tresca…