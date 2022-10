Nuovi guai in vista per il povero Kiros Nsue (Ivan Mendes) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Grazie a Mabalé (Borè Buika), l’operaio scoprirà infatti che qualcuno potrebbe averlo visto mentre faceva l’amore con la “signorina” Carmen Villanueva (Amparo Piñero) in fabbrica, motivo per cui comincerà a guardare tutti quanti con sospetto…

Un Altro Domani, news: Carmen e Kiros fanno l’amore

Se avete letto i nostri post precedenti, sapete già che la passione tra Carmen e Kiros esploderà definitivamente nel momento in cui la ragazza accetterà di riprendere la relazione con Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) per evitare che la dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta) possa continuare ad indagare sul suo amante misterioso.

Data la sintonia che si verrà a creare tra di loro, Kiros e Carmen non riusciranno a sopprimere la reciproca attrazione che sentono, ragion per cui faranno per la prima volta l’amore. Ai telespettatori sarà però chiaro fin da subito che qualcuno ha spiato il loro incontro, ossia la stessa persona che farà sapere a Mabalé di aver visto i due da soli in fabbrica in tarda notte.

Un Altro Domani, spoiler: Kiros fa sapere a Carmen che sono in pericolo

Da un lato Mabalé avviserà immediatamente Kiros ma gli raccomanderà di non farne menzione con Carmen poiché, a suo dire, quest’ultima potrebbe cambiare il suo atteggiamento finendo per insospettire maggiormente l’operaio spione; dall’altro lo stesso Kiros non riuscirà però a mantenere il completo riserbo sulla questione poiché avrà paura che il collega lo abbia visto mentre faceva l’amore con la Villanueva.

Forte di questo sospetto, Kiros metterà quindi Carmen sull’avviso, rendendola partecipe del fatto che Mabalé si è rifiutato (nonostante le sue continue richieste) di fargli il nome del “colpevole”. Partendo da questi presupposti, la situazione sarà così destinata a peggiorare ancora…

Un Altro Domani, trame: Kiros riceve un biglietto intimidatorio

Possiamo anticiparvi che, nel bel mezzo del grande trambusto che si verrà a creare, Kiros troverà un biglietto in fabbrica nel quale ci sarà scritto, senza mezzi termini, che ama una donna bianca. Anche se, per il momento, non sarà stato fatto il nome di Carmen, Kiros non potrà fare a meno di preoccuparsi e vorrà scovare il collega prima che sia troppo tardi e faccia maggiori danni.

Resta così da capire se riuscirà a bloccarlo in tempo oppure se la sua tresca con Carmen verrà scoperta da tutti quanti…