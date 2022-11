Un altro domani, anticipazioni puntata del 28 e 29 novembre 2022

Anticipazioni puntata di Un altro domani di lunedì 28 e martedì 29 novembre 2022

Nel passato: Victor e Carmen fanno una passeggiata e si concedono alcune confidenze, dunque le cose tra loro sembrano andare meglio. Nonostante ciò, lei non riesce a sopportare l’idea che Kiros stia partendo per il Camerun e lo prega di non andarsene.

Nel presente: Julia scopre che sua madre le ha detto una bugia, nel senso che non c’è alcuna ristrutturazione in corso e inoltre Diana ha messo in vendita di nascosto la sua casa. Cloe e Erik si confidano a vicenda: i due risultano sempre più in sintonia ma questo non fa piacere a Ribero.