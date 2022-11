Anticipazioni puntata di Un altro domani di lunedì 14 e martedì 15 novembre 2022

Nel presente: Sergio si è trasferito a casa di Julia e le cose andrebbero alla grande se non ci fosse Diana sempre presente. Per quanto sembri attratta da Erik, Cloe in realtà pensa ancora a Dani.

Nel passato: Carmen fa il possibile per convincere Victor a riassumere Kiros, ma non ci riesce. In seguito, lo stesso Kiros le dice che non vuole lavorare ancora in ebanisteria e che preferisce allontanarsi da lei.