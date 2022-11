Un posto al sole: chi è la “bellezza locale” di Alice? | Anticipazioni

Grande dolore per Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), che nelle più recenti puntate di Un posto al sole non è riuscito a convincere Marina (Nina Soldano) di amarla davvero, a dispetto dell’atteggiamento deludente (a detta della Giordano) mostrato quando entrambi erano in balia di Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti).

L’imprenditrice, dunque, ha preferito concedersi un periodo di distensione e riflessione a Londra, ma la vacanza terminerà in tempi brevi e presto rivedremo Marina a Napoli. Non da sola, peraltro!

Spoiler Upas: Alice si “accorge” di Nunzio…

Eh sì: come già si evinceva dalle ultime anticipazioni, nel capoluogo partenopeo irromperà anche Alice Pergolesi (Fabiola Balestriere), che ormai non è più una bambina ma una bella ragazza e, come tale, si interesserà delle “bellezze locali“.

Questa frase, contenuta negli ultimi spoiler ufficiali, ha parecchio incuriosito i fan della soap che, facendo un po’ di conti, hanno concluso che – anche per un fatto di età – l’unica “bellezza locale” su cui Alice potrebbe puntare ora come ora è Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo). Ci hanno visto giusto? Ebbene… sì! Ci saranno in effetti delle occasioni di avvicinamento tra Nunzio e Alice, ma dai social si evince intanto che Chiara Petrone (Alessandra Masi) in futuro tornerà…