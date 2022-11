Un posto al sole, anticipazioni 10 novembre 2022: Fabrizio sempre più vittima della sua follia!

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 10 novembre 2022

Giovedì 10 novembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone due bambini che non vanno d’accordo, un altro bimbo in difficoltà e un preoccupante atteggiamento…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Diviso tra mamma Micaela e zia Manuela (Gina Amarante), Jimmy (Gennaro De Simone) dovrà affrontare una proposta che lo metterà in grande difficoltà. Antonio Nicotera (Eduardo Scafora) sta per conoscere Manuel (Manuel D’Angelo), ma tra i due bimbi scorrerà cattivo sangue sin da subito. Nel frattempo Viola (Ilenia Lazzarin) è sempre più in ansia per il comportamento di Rosa (Daniela Ioia). Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) è sempre più vittima della sua follia…