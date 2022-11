Un posto al sole, anticipazioni 11 novembre 2022: Micaela si fa venire un’idea…

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 11 novembre 2022

Venerdì 11 novembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una “piccola” gelosia, un nuovo scontro e un’idea che creerà molti problemi…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Il piccolo Antonio (Eduardo Scafora) è molto geloso del tempo che sua madre Viola (Ilenia Lazzarin) dedica a Manuel (Manuel D’Angelo), tutto ciò mentre Damiano (Luigi Miele) e la sua ex Rosa (Daniela Ioia) litigano per l’ennesima volta su come educare il bambino. Le gemelle Cirillo litigano riguardo a Niko (Luca Turco) e Jimmy (Gennaro De Simone); poi Micaela (Gina Amarante) ha un’idea quando si trova ad ascoltare un dialogo sulla casa vacanze di Alberto Palladini (Maurizio Aiello).