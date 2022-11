Un posto al sole, anticipazioni 17 novembre 2022: Diego cerca di trattenere Lia!

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 17 novembre 2022

Giovedì 17 novembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un confronto, un atto di coraggio e delle scuse…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Lia (Giuliana Vigogna) potrebbe lasciare Palazzo Palladini, ma Diego (Francesco Vitiello) cercherà di fare un passo coraggioso per trattenerla. Intanto, scopriamo chi ha trovato i famosi gioielli. Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) ha un confronto con Raffaele (Patrizio Rispo): avrà perso Marina (Nina Soldano) per sempre? Viola (Ilenia Lazzarin) si scusa con Rosa (Daniela Ioia) a nome di Antonio (Eduardo Scafora) e le chiede di far tornare il piccolo Manuel (Manuel D’Angelo) a ripetizioni da lei.