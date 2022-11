Un posto al sole, anticipazioni 2 novembre 2022: Manuela prende una decisione sofferta

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 2 novembre 2022

Mercoledì 2 novembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una sofferta decisione e un tentativo di convincimento…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Ferita e dispiaciuta per via della distanza messa da Niko (Luca Turco), Manuela (Gina Amarante) prende una difficile decisione che finirà per avere un forte impatto sul piccolo Jimmy (Gennaro De Simone). Lia Longhi (Giuliana Vigogna) è stata scoperta a frugare nel seminterrato di Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e ora cerca di convincere Diego (Francesco Vitiello) a non dirlo a nessuno.