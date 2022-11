Un posto al sole, anticipazioni dal 21 al 25 novembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 21 a venerdì 25 novembre 2022

Dopo l’inaspettata richiesta di Manlio, Niko deve decidere se incontrarlo. La crescente presenza di Nicotera nelle giornate di Antonio sembra avere un buon effetto sul bambino e su Viola. Franco ed Angela devono gestire la decisione di Bianca, che ormai sembra decisa a organizzare la festa per Antonello.

Complice un film di supereroi, Viola ed Eugenio si troveranno a passare del tempo da soli e il loro mai sopito sentimento reciproco potrebbe prendere il sopravvento. L’insana proposta di Manlio Picardi scava dentro l’animo tormentato di Niko. Diego e Lia vivono i primi emozionanti momenti della loro storia, ma alcuni problemi logistici potrebbero rappresentare un ostacolo.

Spoiler Upas: Niko sempre più rabbioso

Ormai deciso a partire per Londra, Roberto verrà spiazzato da una duplice sorpresa. Incoraggiato da un momento di vicinanza, Eugenio cerca attivamente di recuperare il rapporto con la moglie. L’invadente e chiassosa presenza delle gemelle Cirillo come dirimpettaie inizia a minare la placida vita di coppia di Samuel e spinge Speranza a prendere delle contromisure.

Tornata a Napoli, Alice scoprirà un forte interesse per le “bellezze” locali. È il giorno della cerimonia in ricordo di Susanna. Nonostante il supporto della famiglia, Niko non sembra però riuscire a superare il dolore e la rabbia per la morte della ragazza.

Niko è sempre più rabbioso e dilaniato da un doloroso senso di impotenza e cresce in lui il disperato desiderio di rendere giustizia a Susanna. Ancora una volta Ornella si rivelerà una confidente in grado di accogliere il dolore di chi le chiede aiuto. Decisa ad organizzare una festa a sorpresa per il compleanno di Antonello, Bianca elabora un piano per far sì che quel giorno vada alla terrazza.