Un posto al sole, anticipazioni 24 novembre 2022: Susanna, il giorno della commemorazione

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 24 novembre 2022

Giovedì 24 novembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un nuovo interesse, un giorno triste, una rinnovata sensazione di dolore e rabbia.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Una volta rientrata a Napoli, Alice (Fabiola Balestriere) scopre di avere un forte interesse per una “bellezza locale”. È arrivato il giorno della cerimonia in ricordo di Susanna, con Niko Poggi (Luca Turco) che, per quanto supportato dalla sua famiglia, pare non riuscire ancora superare il dolore e la rabbia per la perdita della sua amata…