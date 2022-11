Un posto al sole, anticipazioni 25 novembre 2022: Niko sempre più rabbioso!

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 25 novembre 2022

Venerdì 25 novembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un uomo sempre più rabbioso, una buona confidente, un piano ben congegnato…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Niko (Luca Turco) appare sempre più dilaniato da un totale senso di impotenza e cresce in lui il terribile desiderio di rendere giustizia a Susanna. Ancora una volta Ornella (Marina Giulia Cavalli) sarà una confidente capace di accogliere il dolore di chi le chiede aiuto. Sempre più intenzionata ad organizzare un party a sorpresa per il compleanno di Antonello (Gennaro Filippone), Bianca (Sofia Piccirillo) organizza un piano per far sì che quel giorno lui si rechi alla terrazza…