Un posto al sole, anticipazioni dal 14 al 18 novembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 14 a venerdì 18 novembre 2022

Complice l’ostinazione di Renato a ostacolare i piani immobiliari di Alberto, Niko potrebbe ritrovarsi con una vicina alquanto scomoda. Un incontro casuale e una passeggiata lungo la pittoresca San Gregorio Armeno potrebbero rivelarsi “galeotti” per Michele e Silvia, o almeno è quello che spera Mariella.

Micaela proverà a convincere Alberto ad affittarle il suo appartamento a Palazzo e cercherà di ricomporre il dissidio con la gemella: ma come reagiranno gli altri condomini alla prospettiva di avere Micaela come nuova inquilina? Mariella vagheggia un ritorno di fiamma tra Silvia e Michele, che ritrovano la voglia di confrontarsi animatamente anche sulle piccole cose.

Spoiler Upas: una notizia imprevista per Niko

Una decisione inaspettata indurrà Roberto a credere che le sue paure siano fondate. Mentre Viola inizia a raccogliere i frutti del suo lavoro con Manuel, un piccolo incidente in cortile poterà alla luce dei conflitti che forse la donna aveva sottovalutato.

Mentre Lia potrebbe lasciare il Palazzo, Diego farà un passo molto coraggioso per trattenerla. Nel frattempo, scopriamo che qualcuno di molto familiare ha trovato i gioielli. Roberto ha un inedito confronto con Raffaele: avrà perso Marina per sempre? Viola va da Rosa per chiederle scusa a nome di Antonio e pregarla di far tornare Manuel a ripetizioni da lei.

Una notizia imprevista sta per abbattersi come un ciclone su Niko e su tutti coloro che hanno voluto bene a Susanna. E mentre il dolore e la rabbia per quella morte inaccettabile torneranno a farsi vivi, c’è qualcuno che non è disposto a starsene con le mani in mano ad attendere il corso degli eventi. Diego proverà a conquistare Lia e a indurla a voltare pagina, dimenticando i motivi che l’hanno condotta a Palazzo e andando avanti con la propria vita. Bianca sta per scoprire un’importante informazione riguardante Antonello che le farà prendere una decisione a sorpresa.