Un posto al sole, anticipazioni dal 28 novembre al 2 dicembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 28 novembre a venerdì 2 dicembre 2022

La festa a sorpresa organizzata per Antonello avrà un esito differente da quanto auspicato da Bianca. Ormai coinvolto nel piano scellerato di Manlio, Niko deve trovare il modo di procurarsi i soldi necessari. Samuel tenta invano di stemperare i toni, ma la tensione esplode tra Speranza e le gemelle Cirillo.

Marina realizza quanto sia difficile per lei superare la violenza subita e Roberto sta per scoprire quello che Fabrizio le ha fatto. Il momento di crisi di Antonello sarà l’occasione per Viola per offrire ai suoi alunni un’importante lezione di vita. Alice sembra sempre più interessata a Nunzio.

Spoiler Upas: una minaccia incombe su Roberto e Marina

Roberto e Marina si preparano a una nuova fase della vita ma una minaccia già incombe all’orizzonte, pronta a oscurare i loro progetti di felicità. Complice la realizzazione di un video tutorial di cucina, cresce la complicità tra Nunzio e Alice. Mariella, per assecondare il suo istinto protettivo verso Speranza, si troverà a fronteggiare una temibile rivale: Micaela Cirillo.

Clara convince Alberto ad andare a pranzo al Vulcano in compagnia di Marika, che ha un regalo per Federico. Ma quell’occasione spensierata rischia di avere un tragico epilogo per un incidente inaspettato. Marina, Roberto, Filippo e Serena festeggiano, ma un’ombra sinistra sembra incombere su di loro. La rivalità tra le Altieri e le sorelle Cirillo rischia di inaugurare un nuovo fronte di guerra a Palazzo Palladini.

Niko cerca il modo di procurarsi i soldi che serviranno a portare avanti il piano di vendetta, Manlio sta per incontrare il detenuto che sarà loro complice. Scampato il pericolo, Alberto minaccia i responsabili della fabbricazione e messa in circolazione dei giocattoli contraffatti. Raffaele aprirà gli occhi a Viola sul perché Rosa abbia un atteggiamento così ostile nei suoi confronti.