Un posto al sole, anticipazioni dal 7 all’11 novembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 7 a venerdì 11 novembre 2022

Dopo aver raccolto la confidenza della madre sul divorzio imminente tra lei e Michele, Rossella si scontra nuovamente con la gelosia di Riccardo. Ferri è sempre più convinto che Marina sia nelle mani di Fabrizio. Con l’involontaria complicità di Raffaele e dei suoi pastori del presepe, Diego si lancia con Lia proponendole un’uscita insieme.

Fabrizio continua a vessare Marina. Mentre Ferri è deciso a mettersi sulle tracce di Rosato, Serena cerca di convincere Filippo a non assecondarlo e chiedere aiuto. Davanti alle intemperanze di Riccardo, Michele dirà chiaramente alla figlia cosa pensa del suo fidanzato e, nonostante anche Nunzio cerchi di aiutare Rossella a risolvere le cose, la ragazza vuole affrontare Crovi da sola. Diego e Lia trascorreranno insieme una bellissima giornata che contribuirà ad accorciare le distanze fra loro ma, a quanto pare, non abbastanza.

Spoiler Upas: tra Antonio e Manuel non scorre buon sangue

Malgrado Franco e Filippo vogliano aiutarlo, Roberto decide di agire in autonomia e avventurarsi da solo alla ricerca del nascondiglio di Marina. Rossella e Riccardo riusciranno a ritrovarsi dopo l’ennesimo litigio scaturito dalla sua inguaribile gelosia?

Diviso tra la madre e zia Manuela, Jimmy si troverà davanti ad una proposta che lo metterà in seria difficoltà. Antonio sta per conoscere Manuel, ma tra i due bambini non sembra esserci un grosso feeling. Viola, intanto, è sempre più preoccupata per l’atteggiamento di Rosa. Fabrizio è sempre più vittima della sua follia.

Antonio è geloso del tempo che Viola dedica a Manuel. Damiano e la sua ex Rosa avranno l’ennesimo scontro su come educare il bambino. Le gemelle continuano a litigare a proposito di Niko e Jimmy, e Micaela, ascoltando una conversazione che riguarda la casa vacanze di Alberto, si fa venire un’idea.