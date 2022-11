Un posto al sole: qualcuno ha trovato i gioielli di Lia? Anticipazioni

Con le più recenti puntate di Un posto al sole, il segreto di Lia Longhi (Giuliana Vigogna) non è più soltanto “suo”: il mistero dei gioielli lasciati tanto tempo fa a Palazzo Palladini dai suoi cari è ora condiviso con Diego Giordano (Francesco Vitiello), che sta cercando di spingere la sua nuova amica a voltare pagina e a dimenticare il tesoro di famiglia, rifacendosi così un’esistenza senza i ricordi del passato.

Già perché, peraltro, quel tesoro non si trova: Lia ora si è fatta l’idea che nel seminterrato di Alberto Palladini (Maurizio Aiello) non ci sia nulla, e di tutta questa storia l’unica cosa che le rimane è il suo nuovo legame con Diego. Basterà?

Spoiler Upas: Diego e Lia accorciano le distanze ma…

Quel che ci dicono le anticipazioni è che Diego e Lia passeranno insieme una bellissima giornata, con le distanze tra di loro destinate ad accorciarsi ma “non abbastanza”. Quindi non c’è davvero una nuova coppia all’orizzonte? Ciò che è certo è che Lia inizierà a considerare chiusa (oltre che fallimentare) la sua missione e penserà di andarsene, ma Diego tenterà in extremis di trattenerla e conquistarla. Ci riuscirà?

In attesa di scoprirlo, vi anticipiamo che tra poco tempo bisognerà fare attenzione a quei gioielli apparentemente persi per sempre… Sì perché in realtà qualcuno li ha trovati! Di chi si tratta? E Lia lo scoprirà?