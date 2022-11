Un posto al sole: il rapimento di Marina volge al termine? Poi arriverà una visita… | Anticipazioni

È ormai da settimane che le vicende di Un posto al sole vedono al centro della scena un vero e proprio colpo di testa messo in opera da Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti): l’imprenditore, in caduta libera sia sul fronte sentimentale che su quello professionale, è ormai completamente fuori di testa e ha rapito Marina Giordano (Nina Soldano) sperando così di farle dimenticare il suo amore per Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Questo sequestro ha comportato mille angherie per Marina, che però è stata molto furba nel momento in cui ha veicolato l’acquisto di un abito in un atelier frequentato da Serena (Miriam Candurro). E così, con un po’ di fortuna, la Cirillo è stata la prima a trovare strani alcuni concatenamenti e ha poi comunicato i suoi dubbi a Filippo (Michelangelo Tommaso), che a sua volta li ha riferiti a Roberto.

Spoiler Un posto al sole: un gradito ritorno per Marina

Da quel momento in poi, già sapete cos’è avvenuto: Ferri, da eroe solitario, è riuscito ad arrivare al nascondiglio di Fabrizio ma, mentre stava cercando di liberare Marina, si è trovato impegnato in una colluttazione con Rosato. Come nella migliore tradizione delle “scene madri”, c’è una pericolosa pistola che circola nella stanza in cui l’imprenditrice è segregata: qualcuno la userà?

Le anticipazioni sul finale di questa storyline sono blindate (nel senso che persino le trame settimanali si mantengono vaghe), annunciando però che Fabrizio sarà “vittima della propria follia”. Cosa succederà? Quel che è certo è che anche Filippo e Franco Boschi (Peppe Zarbo) stanno per arrivare al villino sperduto, sarà importante la loro presenza?

Comunque vada, tutto sembra far presagire che questa storia stia per arrivare alla fine. Poi, cosa succederà? La sensazione è che ci sia ancora qualche problema all’orizzonte: gli spoiler anticipano che “una decisione inaspettata indurrà Roberto a credere che le sue paure siano fondate” e che “Roberto avrà un confronto con Raffaele: avrà perso Marina per sempre?“…

Eppure, in tutto questo si inserirà presto un elemento lieto: una gradita visita a Napoli di un personaggio che non vediamo da qualche tempo. E chissà che col tempo non possa esserci anche un altro ritorno, il tempo dirà…