Un posto al sole: chi è “Bufalotto sensibile” che scrive a Sasà? Le ipotesi dei fan

Diverse vicende drammatiche sono al centro della scena nelle attuali puntate di Un posto al sole, a cominciare dal sequestro di Marina Giordano (Nina Soldano) ad opera del sempre più folle Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti). Ma come sempre la soap partenopea di Rai 3 è fatta anche di trame più leggere, una delle quali sta riservando in questo periodo un interrogativo che sta incuriosendo chi segue il programma…

Come avete visto, dopo la fine della storia con il dottor Bruno Sarti (Giovanni Caso), Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti) si è rimesso in pista e nei recenti episodi di Upas ha iniziato a chattare con tale “Bufalotto sensibile”, che ancora non conosce di persona. Riuscirà il nostro Sasà a incontrare l’uomo misterioso? E soprattutto, chi si nasconde dietro questo particolarissimo nickname?

Un posto al sole, curiosità: “Bufalotto sensibile” potrebbe essere uno dei fratelli di Speranza?

Inizialmente, tutti avevano pensato che, in caso di effettivo incontro, Cerruti avrebbe finito per ritrovarsi di fronte lo stesso Bruno, ossia proprio l’uomo che tempo fa il nostro protagonista aveva lasciato. Ma ora, a giudicare dai social e anche da alcuni messaggi che ci sono giunti, i fan stanno virando su un’altra congettura piuttosto intrigante e che – a dirla tutta – avrebbe una sua ragion d’essere se si dimostrasse vera.

Ebbene sì: adesso l’ipotesi prevalente tra gli aficionados è che “Bufalotto sensibile” possa essere uno dei fratelli di Speranza (Maria Sole Di Maio) e in particolare la mente dei più è andata a Castrese Altieri (Peppe Romano).

Obiettivamente, di Castrese non è ancora stato esplorato il lato privato e, se si trattasse proprio di lui, la cosa produrrebbe agganci tutti da scoprire: a quel punto, infatti, nella storia sarebbero in qualche modo coinvolti anche Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), oltre che il padre-padrone Espedito (Antonio Conte).

Avranno ragione i telespettatori che hanno pensato a uno degli Altieri (dato anche il nick che fa pensare alle bufale del caseificio) oppure la vicenda si risolverà diversamente, magari con un ritorno in scena del dottor Sarti? È bene precisare che le ipotesi non costituiscono anticipazioni e quindi bisognerà attendere ancora un po’ per scoprire la verità. A breve ne sapremo di più visto che la vicenda verrà di certo ripresa..