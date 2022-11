Un posto al sole: la festa di Antonello come andrà? Anticipazioni

A Un posto al sole, come avrete certamente notato, dopo un periodo di pausa sta riprendendo la trama “teen” di Bianca (Sofia Piccirillo) e della sua grande cotta per Antonello (Gennaro Filippone), il riservatissimo e problematico ragazzino che ormai da tempo fa battere il cuore alla figlia di Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo).

Come sottolineato anche dai recenti dialoghi, Bianca è “tosta” come i suoi genitori e non si arrende alla prima difficoltà: pur avendo capito le difficoltà di Antonello a vivere qualcosa di bello come una festa di compleanno in suo onore, la nostra giovane protagonista non si è arresa e, nelle prossime puntate di Upas, arriverà in effetti a organizzare il party per festeggiare il suo amico.

Spoiler Upas: Antonello vivrà un momento di crisi

Noi telespettatori sappiamo però una cosa che Bianca ancora non può minimamente immaginare: il fatto che proprio Antonello abbia un ruolo attivo nelle web challenge che mesi fa produssero così tanti problemi nelle trame della soap partenopea di Rai 3. Sarà questa la fase in cui lei lo scoprirà?

In attesa di capirlo, torniamo alla storyline della festa per anticiparvi che, come gli spoiler indicano chiaramente, il party a sorpresa avrà “un esito differente da quanto auspicato da Bianca“: Antonello vivrà un momento di forte crisi, che però poi avrà un risvolto utile visto che Viola (Ilenia Lazzarin) lo “sfrutterà” per offrire ai suoi alunni “un’importante lezione di vita“.

Ma, a parte questo, Bianca riuscirà prima o poi a fare breccia in Antonello? Lo scopriremo…