Un posto al sole: Niko e Manlio, tremenda vendetta contro Lello Valsano? | Anticipazioni

Tra pochi giorni, a Un posto al sole tornerà al centro della scena una vicenda che ha già procurato molta sofferenza a tanti abitanti di Palazzo Palladini: ebbene sì, la morte di Susanna Picardi (Agnese Lorenzini) sta per avere uno strascico “noir” e qualcuno che noi tutti amiamo potrebbe improvvisamente trasformarsi in un personaggio negativo…

Occhio dunque alle prossime puntate di Upas, perché si diffonderà la notizia di un’ipotesi di sconto di pena per Lello Valsano (Gianluca Pugliese), il malvivente che ad agosto ha sparato a Susanna e a Viola (Ilenia Lazzarin). Questa brutta novità farà di nuovo andare in tilt il povero Niko, ma a quel punto per lui arriverà una tentazione diabolica: dal carcere, Manlio Picardi (Paolo Maria Scalondro) farà al Poggi junior un’inquietante proposta…

Manlio cercherà insomma di coinvolgere Niko nell’idea di una tremenda vendetta contro Lello, che si potrebbe ottenere tramite le conoscenze che l’uomo ha fatto in questi anni di prigione. A questo punto, tutti ci aspettiamo probabilmente che il giovane reagisca sdegnato, ma sarà davvero così?

Spoiler Upas: Niko coinvolto da Manlio, vogliono “giustizia” per Susanna

C’è da dire che, al di là delle apparenze, Niko non è ancora riuscito a superare il dolore per la perdita di colei che aveva appena sposato e dunque – a sorpresa – “l’insana proposta” di Manlio troverà terreno fertile in lui.

Eh sì: il malsano progetto di Manlio “scaverà dentro l’animo tormentato di Niko” e, non per niente, le trame della prossima settimana annunciano che “Niko è sempre più rabbioso e dilaniato da un doloroso senso di impotenza e cresce in lui il disperato desiderio di rendere giustizia a Susanna“.

Insomma, aspettiamoci un Niko sempre più fuori controllo, accecato da una “giustizia” che però non è quella in cui lui solitamente crede. Il nostro protagonista arriverà addirittura a cercare di procurarsi il denaro necessario a pagare chi – all’interno della prigione – collaborerà con lui e con il suocero nel terribile progetto ai danni di Valsano. Come andrà a finire?